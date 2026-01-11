Dárdai Bence csapata nyolc gólt kapott a Bayern Münchentől

A Bayern München–Wolfsburg találkozón a bajorok az 5. percben Fischer öngóljával szerezték meg a vezetést, de a vendégek a 13. percben még egyenlíteni tudtak. A bajoroktól az első félidőben még Luis Díaz talált be a 30. percben, fordulás után pedig beindult a henger: Olise (50.), Jenz (öngól, 53.), Guerreiro (68.), Kane (69.), Olise (76.) és Goretzka (88.) találatai alakították ki a 8-1-es végeredményt.

A Bayern München nagy győzelmet aratott a Wolfsburg, Dárdai Bence csapata ellen. Fotó: AFP

A meccs legjobbja Michael Olise lett.

Michael Olise (70%) has been voted Man of the Match pic.twitter.com/kJb921yJvE — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 11, 2026

A Wolfsburg csapatában Dárdai Bence a sérülése után lábadozik. Még tavaly november 3-án, a Wolfsburg tartalékcsapatának edzése közben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, s már akkor lehetett tudni, hogy meg kell műteni a háromszoros magyar válogatott középpályást. A beavatkozásra végül az ausztriai Innsbruckban került sor, Dárdai Bence azóta a rehabilitációját végzi.