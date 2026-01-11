wolfsburgbundesligabayern münchendárdai bence

Dárdai Bence csapata nyolc gólt kapott a Bayern Münchentől

A Bundesliga 16. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén a Bayern München hazai pályán 8-1-re nyert a Wolfsburg ellen, pedig a szünetben még csak 2-1-re vezetett. A Wolfsburg két játékosa is öngólt vétett. A sérülése után lábadozó Dárdai Bence aligha bánja, hogy ezen a meccsen nem volt a pályán… A Bayern München már 11 ponttal vezeti a tabellát a második Borussia Dortmund előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 20:18
Ez volt a Bayern München hatodik gólja a Wolfsburg ellen, Harry Kane szerezte Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bayern München–Wolfsburg találkozón a bajorok az 5. percben Fischer öngóljával szerezték meg a vezetést, de a vendégek a 13. percben még egyenlíteni tudtak. A bajoroktól az első félidőben még Luis Díaz talált be a 30. percben, fordulás után pedig beindult a henger: Olise (50.), Jenz (öngól, 53.), Guerreiro (68.), Kane (69.), Olise (76.) és Goretzka (88.) találatai  alakították ki a 8-1-es végeredményt.

A Bayern München nagy győzelmet aratott a Wolfsburg, Dárdai Bence csapata ellen
A Bayern München nagy győzelmet aratott a Wolfsburg, Dárdai Bence csapata ellen. Fotó: AFP

A meccs legjobbja Michael Olise lett.

 

A Wolfsburg csapatában Dárdai Bence a sérülése után lábadozik. Még tavaly november 3-án, a Wolfsburg tartalékcsapatának edzése közben szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, s már akkor lehetett tudni, hogy meg kell műteni a háromszoros magyar válogatott középpályást. A beavatkozásra végül az ausztriai Innsbruckban került sor, Dárdai Bence azóta a rehabilitációját végzi.

Bundesliga, 16. forduló:

Borussia Mönchengladbach–Augsburg 4-0 (3-0)
Bayern München–Wolfsburg 8-1 (2-1)
Bayer Leverkusen–Stuttgart 1-4 (0-4)
Freiburg–Hamburg 2-1 (0-0)
Heidenheim–Köln 2-2 (2-1)
Union Berlin–Mainz 2-2 (0-1)
Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund 3-3 (1-1)

Az eredetileg szombatra kiírt St. Pauli–RB Leipzig és Werder Bremen–Hoffenheim mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.

A tabella:

1. Bayern München 16 63-12 44 pont
2. Borussia Dortmund 16 29-15 33
3. RB Leipzig 15 30-19 29
4. Bayer Leverkusen 16 34-24 29
5. Stuttgart 16 29-23 29
6. Hoffenheim 15 29-20 27
7. Eintracht Frankfurt 16 33-33 26
8. Freiburg 16 27-27 23
9. Union Berlin 16 22-25 22
10. Borussia Mönchengladbach 16 22-24 19
11. Köln 16 24-26 17
11. Werder Bremen 15 18-28 17
13. Hamburg 16 17-27 16
14. Wolfsburg 16 24-36 15
15. Augsburg 16 17-32 14
16. St. Pauli 15 13-26 12
17. Heidenheim 16 15-36 12
18. Mainz 16 15-28 9

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu