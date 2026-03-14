Argentína ellen dőlhet el minden, két negyedet megnyertünk a világ egyik legjobb csapatával szemben

Az összecsapásnak magyar szempontból több pozitív eleme is akadt. Kevesen gondolták, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott két negyedet is képes lehet megnyerni az ausztrálok ellen, márpedig az isztambuli összecsapáson ez történt. Az első és az utolsó negyed lett a miénk.

A magyar női kosárlabda-válogatott fiatal játékosa, Josepovits Kinga remekül játszott az olimpiai bronzérmes ellen Fotó: MKOSZ

Remek pillanatok, nagyszerű triplák a női kosárlabda-vb-selejtezőn

Dubei Debóra, aki a mérkőzés első részében nagyszerű triplákat dobott, erről is beszélt.

„Természetesen jobb lett volna a mérkőzést megnyerni, de ennek nem volt realitása, így az, hogy két negyedben is jobbak voltunk az ausztráloknál, szuper dolog. A három eddigi mérkőzésünk közül most játszottunk a legerősebb ellenféllel szemben, azt hiszem, tisztességgel lehoztuk ezt az összecsapást. Tudjuk, hogy számunkra a vasárnapi, Argentína elleni mérkőzés lesz a sorsdöntő, mostantól erre készülünk. Nagyon fontos volt, hogy a szövetségi kapitány megfelelően osztotta el a perceket, így senki sem játszott túl sokat, ennek egy ilyen tornán nagy jelentősége van. Ha fáradtak vagyunk, ha nem, vasárnap mindent bele kell adni.

Ami a tripláimat illeti, természetesen nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szintű ellenféllel szemben is sikerültek ezek a dobások. Azt hiszem, ez örök emlék marad.

Abban bízom, hogy vasárnap egy olyan meccset játszhatok, amin a játék is jól megy és meg is nyeri a csapat a meccset. Ausztrália fizikális kosárlabdát mutatott, de ezt vártuk. Mégiscsak a világ egyik legjobb együtteséről van szó. Jól nyomtuk ellenük, más stílust képviselnek, sokkal képzettebbek, mint mi, de ezt ezen a mostani mérkőzésen kellőképpen tudtuk ellensúlyozni.”

A 18 éves Josepovits Kinga egyáltalán nem vallott szégyent az olimpiai bronzérmes ellen.

„Örök élmény marad számomra, hogy egy ilyen csapat ellen játszhattam. Nagyon fizikális meccs volt, ezt sejtettük, de mindezt más megélni a pályán és más beszélni róla. Megpróbáltuk a lehető legtöbbet kihozni ebből, azzal együtt, hogy ez volt az eddigi legnehezebb mérkőzés. Lehettünk volna olykor élesebbek is, de a végsőkig harcoltunk, amit lehetett, megtettünk. Készen állunk arra, hogy vasárnap megvívjuk a legfontosabb csatát az argentin csapat ellen. Ami velem történik, az nagyszerű, egy hónappal ezelőtt aligha hittem volna, hogy mindez megeshet.”