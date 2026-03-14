kosárlabdaJosepovits KingaDubei Debóramagyar női kosárlabda-válogatott

Argentína ellen dőlhet el minden, két negyedet megnyertünk a világ egyik legjobb csapatával szemben

A magyar válogatott helyenként nagyszerű megmozdulásokat ért el az olimpiai bronzérmes Ausztrália ellen Isztambulban a női kosárlabda-vb-selejtező harmadik fordulójában. Dubei Debóra bravúros hárompontosokat dobott, a 18 éves Josepovits Kinga bátran játszott, Völgyi Péter szövetségi kapitány pedig jól rotálta a magyarokat. Ausztrália ezzel együtt is nyert, de nem verte agyon a magyar női kosárlabda-válogatottat. A mérkőzés után a helyszínen készítettünk interjúkat.

Lantos Gábor
2026. 03. 14. 15:15
A magyar női kosárlabda-válogatott tisztességesen helytállt az olimpiai bronzérmes ellen
A magyar női kosárlabda-válogatott tisztességesen helytállt az olimpiai bronzérmes ellen Fotó: MKOSZ
Az összecsapásnak magyar szempontból több pozitív eleme is akadt. Kevesen gondolták, hogy a magyar női kosárlabda-válogatott két negyedet is képes lehet megnyerni az ausztrálok ellen, márpedig az isztambuli összecsapáson ez történt. Az első és az utolsó negyed lett a miénk. 

A magyar női kosárlabda-válogatott fiatal játékosa, Josepovits Kinga remekül játszott az olimpiai bronzérmes ellen Fotó: MKOSZ

Remek pillanatok, nagyszerű triplák a női kosárlabda-vb-selejtezőn

Dubei Debóra, aki a mérkőzés első részében nagyszerű triplákat dobott, erről is beszélt.
„Természetesen jobb lett volna a mérkőzést megnyerni, de ennek nem volt realitása, így az, hogy két negyedben is jobbak voltunk az ausztráloknál, szuper dolog. A három eddigi mérkőzésünk közül most játszottunk a legerősebb ellenféllel szemben, azt hiszem, tisztességgel lehoztuk ezt az összecsapást. Tudjuk, hogy számunkra a vasárnapi, Argentína elleni mérkőzés lesz a sorsdöntő, mostantól erre készülünk. Nagyon fontos volt, hogy a szövetségi kapitány megfelelően osztotta el a perceket, így senki sem játszott túl sokat, ennek egy ilyen tornán nagy jelentősége van. Ha fáradtak vagyunk, ha nem, vasárnap mindent bele kell adni. 

Ami a tripláimat illeti, természetesen nagyon örülök neki, hogy egy ilyen szintű ellenféllel szemben is sikerültek ezek a dobások. Azt hiszem, ez örök emlék marad.

Abban bízom, hogy vasárnap egy olyan meccset játszhatok, amin a játék is jól megy és meg is nyeri a csapat a meccset. Ausztrália fizikális kosárlabdát mutatott, de ezt vártuk. Mégiscsak a világ egyik legjobb együtteséről van szó. Jól nyomtuk ellenük, más stílust képviselnek, sokkal képzettebbek, mint mi, de ezt ezen a mostani mérkőzésen kellőképpen tudtuk ellensúlyozni.”

A 18 éves Josepovits Kinga egyáltalán nem vallott szégyent az olimpiai bronzérmes ellen.
„Örök élmény marad számomra, hogy egy ilyen csapat ellen játszhattam. Nagyon fizikális meccs volt, ezt sejtettük, de mindezt más megélni a pályán és más beszélni róla. Megpróbáltuk a lehető legtöbbet kihozni ebből, azzal együtt, hogy ez volt az eddigi legnehezebb mérkőzés. Lehettünk volna olykor élesebbek is, de a végsőkig harcoltunk, amit lehetett, megtettünk. Készen állunk arra, hogy vasárnap megvívjuk a legfontosabb csatát az argentin csapat ellen. Ami velem történik, az nagyszerű, egy hónappal ezelőtt aligha hittem volna, hogy mindez megeshet.”

Völgyi Péter szövetségi kapitány az ausztrálok elleni meccsen Fotó: MKOSZ

Nem mindennapi dolog a világ második legjobb csapata ellen meccselni

A magyarok szövetségi kapitánya, Völgyi Péter szerint a világ második legjobb csapata volt az ellenfelünk.
„Lepattanózásban voltak óriási fölényben az ausztrálok, ellenük csak hibátlan játékkal lehet nyerni, ez ma nem volt meg a csapatban. Volt pár könnyelműen eladott labdánk, ezeket az ellenfél könyörtelenül bedobta. A támadólepattanóknál kétszer annyit szedtek össze, mint mi, ez is döntő volt. Az utolsó negyedben mind a két csapat azokat játszatta, akik az első két mérkőzésen kevesebb percet kaptak, erre kellett nekem is odafigyelni. Azt is figyelembe vettem, hogy sok hasonlóság van az ausztrál és az argentin csapat védekezése között, éppen ezért jó volt ez a mérkőzés arra, hogy bizonyos játékelemeket gyakoroljunk. 

Vannak gondjaink, Dúl Panka könyöke kissé megfeszült, remélem, nem lesz vele gond. Juhász Dorkának is keményen odavertek a palánk alatt. Bízom abban, hogy vasárnap mindenki rendelkezésre áll, teljes rotációval tudunk menni a vasárnapi meccsen, mert ott győzni kell. 

A csapat is így állt hozzá. Kevés az edzéslehetőségünk, ennek ellenére mindent megteszünk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk az argentin csapatból, mert a vasárnapi meccs döntheti el a továbbjutást. Edzőként is nagy élmény volt egy ilyen válogatott ellen vezetni a magyar csapatot, ez nem mindennap adatik meg magyar trénernek. A világ második legjobb együttese ellen érdekes szituációkat láttam, annak meg külön örülök, hogy azok a fiatal magyar játékosok, akik nemsokára ennek a sportágnak a jövőjét jelentik, milyen szépen teljesítettek. Komolyan hozzá tudtak tenni a meccshez, nem ijedtek meg, bátran játszottak.”

A magyar női kosárlabda-válogatott vasárnap 12.30-tól Argentína ellen folytatja a világbajnoki selejtezőt Isztambulban.

 

