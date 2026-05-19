Iráni Forradalmi GárdaIránIrakKurdisztánkalasnyikovfegyver

Brutális csapást mért a Forradalmi Gárda iráni és iraki kurd csoportokra: rengeteg fegyvert foglaltak le + videó

A The Times of Israel és a The New Region beszámolói szerint az Iráni Forradalmi Gárda súlyos csapást mért az Egyesült Államokhoz és Izraelhez köthető kurd csoportokra Kurdisztán tartományban. Bár a kurd szervezetek határozottan tagadják a vádakat, a teheráni közlés szerint nagyszámú amerikai fegyvert és lőszert foglaltak le az iraki határ közelében. A közzétett képeken több Kalasnyikov is látható, amelyek ismert orosz gyártmányú puskák. Trump a múlt héten azt mondta, hogy „nagyot csalódott” a kurdokban, amiért megtartották az USA által az iráni tüntetőknek küldött fegyvereket.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 1:00
Nagyszámú amerikai fegyvert és lőszert foglaltak le az iraki határ közelében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök nem pontosította, hogy melyik „kurd” csoportra utalt, de az iráni kurd csoportok kollektíven tagadták ennek tényét. A Kurdisztáni Régió kormányzó pártjai, a Kurdisztáni Demokrata Párt (KDP) és a Kurdisztáni Hazafias Unió (PUK) külön-külön is tagadták a vádakat.

Trump a múlt héten azt mondta, hogy „nagyot csalódott” a kurdokban, amiért megtartották az USA által az iráni tüntetőknek küldött fegyvereket, megjegyezve, hogy a kurdok „elveszik, elveszik, elveszik”, annak ellenére, hogy a kurd pártok elutasították a vádakat.

Március elején azzal vádolták meg az iráni kurd ellenzéki csoportokat, hogy Irán nyugati határán keresztül fegyveres akciókat indítottak az ország ellen.

Folyamatosak az összecsapások a tűzszünet ellenére is

Az iráni kurd ellenzékiek közül sokan az iraki Kurdisztánban élnek, és régóta az iráni vezetés célkeresztjében vannak. A rájuk mért támadások azóta váltak gyakoribbá és erősebbé, hogy kitört az Irán elleni amerikai–izraeli háború. A tűzszünet ellenére Irán továbbra is csapásokat mér az ellenzéki csoportokra a Kurdisztáni régióban – írja a The New Region.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ozan Kose) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjobboldal

Ilyen tényleg nincs!

Bayer Zsolt avatarja

Feszülten várjuk, hogy Szilágyi alezredes elvtárs mondjon valami okosat…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu