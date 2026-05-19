Brutális csapást mért a Forradalmi Gárda iráni és iraki kurd csoportokra: rengeteg fegyvert foglaltak le + videó

Az amerikai elnök nem pontosította, hogy melyik „kurd” csoportra utalt, de az iráni kurd csoportok kollektíven tagadták ennek tényét. A Kurdisztáni Régió kormányzó pártjai, a Kurdisztáni Demokrata Párt (KDP) és a Kurdisztáni Hazafias Unió (PUK) külön-külön is tagadták a vádakat.
Trump a múlt héten azt mondta, hogy „nagyot csalódott” a kurdokban, amiért megtartották az USA által az iráni tüntetőknek küldött fegyvereket, megjegyezve, hogy a kurdok „elveszik, elveszik, elveszik”, annak ellenére, hogy a kurd pártok elutasították a vádakat.
Március elején azzal vádolták meg az iráni kurd ellenzéki csoportokat, hogy Irán nyugati határán keresztül fegyveres akciókat indítottak az ország ellen.
