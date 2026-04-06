Irán számára a tűzszünet az utolsó szalmaszál lehet a béke elérésére

A tárgyalások részleteit ismerő amerikai, izraeli és regionális források szerint csekély az esélye annak, hogy a következő 48 órában részleges megállapodás szülessen.

Ez az utolsó próbálkozás azonban az egyetlen esély arra, hogy elkerüljék a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná az iráni civil infrastruktúra elleni nagyszabású csapásokat, valamint válaszcsapásokat az Öböl menti államok energia- és vízlétesítményei ellen.

Donald Trump elnök Iránnak adott tíznapos határideje hétfő estére járt volna le. Vasárnap azonban Trump húsz órával meghosszabbította a határidőt, és a Truth Social platformon egy új határidőt jelölt meg: keleti parti idő szerint kedd este nyolc órát.

Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, és a határidő lejárta előtt megállapodás születhet.

Jó esély van rá, de ha nem kötnek megállapodást, mindent felrobbantok ott

– mondta.

Trump azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni civilek számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodást kötni a rezsimmel.

Az ilyen támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek, és Irán azzal fenyegetőzött, hogy válaszul Izrael és az Öböl menti államok infrastruktúráját támadja.

Két forrás szerint az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású, Irán energetikai létesítményei elleni bombázási hadműveleti terve készen áll, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a határidő meghosszabbítása az utolsó esély biztosítását szolgálta a megállapodás elérésére.

A tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül zajlanak, valamint üzenetváltások útján Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi között.

Egy amerikai tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több javaslatot is tett Iránnak, de az iráni vezetők eddig nem fogadták el ezeket.

A források szerint a közvetítők egy kétfázisú megállapodás feltételeiről egyeztetnek a felekkel: az első fázis egy lehetséges 45 napos tűzszünet lenne, amely alatt a háború végleges lezárásáról tárgyalnának.

A tűzszünet meghosszabbítható lenne, ha több időre lenne szükség a tárgyalásokhoz – mondta az egyik forrás.