Az Egyesült Államok, Irán és regionális közvetítők egy csoportja egy lehetséges 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal, amely akár a háború végleges lezárásához is vezethet – számolt be cikkében az Axios.
Irán számára a tűzszünet az utolsó szalmaszál lehet a béke elérésére
Az Egyesült Államok, Irán és több regionális közvetítő intenzív tárgyalásokat folytat egy 45 napos tűzszünetről, amely akár a háború végéhez is vezethet. A források szerint azonban kicsi az esély arra, hogy rövid időn belül megállapodás szülessen. A diplomáciai erőfeszítések célja egy súlyos katonai eszkaláció elkerülése, amely komoly csapásokat és válaszlépéseket vonhat maga után.
A tárgyalások részleteit ismerő amerikai, izraeli és regionális források szerint csekély az esélye annak, hogy a következő 48 órában részleges megállapodás szülessen.
Ez az utolsó próbálkozás azonban az egyetlen esély arra, hogy elkerüljék a háború drámai eszkalációját, amely magában foglalná az iráni civil infrastruktúra elleni nagyszabású csapásokat, valamint válaszcsapásokat az Öböl menti államok energia- és vízlétesítményei ellen.
Donald Trump elnök Iránnak adott tíznapos határideje hétfő estére járt volna le. Vasárnap azonban Trump húsz órával meghosszabbította a határidőt, és a Truth Social platformon egy új határidőt jelölt meg: keleti parti idő szerint kedd este nyolc órát.
Trump vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Államok mélyreható tárgyalásokat folytat Iránnal, és a határidő lejárta előtt megállapodás születhet.
Jó esély van rá, de ha nem kötnek megállapodást, mindent felrobbantok ott
– mondta.
Trump azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni civilek számára létfontosságú infrastruktúrát, ha nem sikerül megállapodást kötni a rezsimmel.
Az ilyen támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek, és Irán azzal fenyegetőzött, hogy válaszul Izrael és az Öböl menti államok infrastruktúráját támadja.
Két forrás szerint az Egyesült Államok és Izrael nagyszabású, Irán energetikai létesítményei elleni bombázási hadműveleti terve készen áll, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a határidő meghosszabbítása az utolsó esély biztosítását szolgálta a megállapodás elérésére.
A tárgyalások pakisztáni, egyiptomi és török közvetítőkön keresztül zajlanak, valamint üzenetváltások útján Trump különmegbízottja, Steve Witkoff és Irán külügyminisztere, Abbasz Aragcsi között.
Egy amerikai tisztviselő szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több javaslatot is tett Iránnak, de az iráni vezetők eddig nem fogadták el ezeket.
A források szerint a közvetítők egy kétfázisú megállapodás feltételeiről egyeztetnek a felekkel: az első fázis egy lehetséges 45 napos tűzszünet lenne, amely alatt a háború végleges lezárásáról tárgyalnának.
A tűzszünet meghosszabbítható lenne, ha több időre lenne szükség a tárgyalásokhoz – mondta az egyik forrás.
A második fázis a háború lezárásáról szóló megállapodás lenne.
A források szerint a közvetítők úgy vélik, hogy a Hormuzi-szoros teljes újranyitása és Irán magas dúsítású uránkészletének kérdése – akár az országból való eltávolítás, akár hígítás útján – csak egy végleges megállapodás eredményeként rendezhető.
A közvetítők azon dolgoznak, hogy Irán bizalomépítő lépéseket tegyen a Hormuzi-szoros újranyitása és a magas dúsítású uránkészlet kapcsán.
Ez a két kérdés Irán fő alkupozíciója a tárgyalások során, és az iráni fél nem hajlandó ezekről teljes mértékben lemondani mindössze egy 45 napos tűzszünetért – mondta két forrás.
A béketárgyalást közvetítők azt vizsgálják, hogy Irán tehet-e részleges lépéseket mindkét kérdésben a megállapodás első szakaszában. Emellett azon is dolgoznak, hogy a Trump-adminisztráció milyen lépéseket tehetne annak garantálására, hogy a tűzszünet ne legyen ideiglenes, és a háború ne induljon újra.
Az iráni tisztviselők világossá tették a közvetítők számára, hogy nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, mint Gázában vagy Libanonban, ahol papíron létezik a tűzszünet, de az Egyesült Államok és Izrael bármikor újra támadhat. A közvetítők további amerikai bizalomépítő intézkedéseken is dolgoznak, amelyek Irán egyes követeléseit kezelnék.
A Fehér Ház nem kívánta kommentálni az ügyet.
Egy közvetlen információkkal rendelkező forrás szerint a közvetítők komolyan aggódnak amiatt, hogy egy amerikai–izraeli csapás Irán energetikai infrastruktúrája ellen olyan iráni válaszcsapást válthat ki, amely súlyos károkat okozna az Öböl menti országok olaj- és vízlétesítményeiben.
A tárgyalásokat közvetítők közölték az iráni tisztviselőkkel, hogy nincs idő további tárgyalási taktikákra, és hangsúlyozták: a következő 48 óra az utolsó lehetőség a megállapodás elérésére és az országot fenyegető súlyos pusztítás elkerülésére.
Az iráni tisztviselők – legalábbis nyilvánosan – továbbra is rendkívül kemény álláspontot képviselnek, és elutasítanak minden engedményt. Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete vasárnap kijelentette, hogy a Hormuzi-szoros helyzete soha nem tér vissza a háború előtti állapotba, különösen az Egyesült Államok és Izrael számára.
Borítókép: Irániak a romok között (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!