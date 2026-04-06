A Bild egyik olvasója arról számolt be, hogy a Rajna–Majna-vidék benzinkútjainál „már teljes őrület uralkodik.”
Elszálltak az üzemanyagárak Németországban, az autósok már nem tudják követni az áremelkedést + videó
Németországban a benzinkutak árai napról napra tovább emelkednek. Húsvétvasárnap is jelentősen változtak az árak. A Bild arról számolt be, hogy egy hét alatt is jelentős emelkedés volt tapasztalható. A német autósok egyre nehezebben viselik a folyamatos üzemanyagár-emelkedést. Mivel Németországban nincs védett ár, így napról napra magasabbak az árak.
Tisztelt Bild-szerkesztőség! Míg egész Németország a 2,30–2,50 eurós (900 forint körüli) rekordárakról vitázik, 2026. április 5-én Frankfurt/Eschborn környékén olyan árakat dokumentáltam, amelyek megdöbbentőek. Az eschborni Avia benzinkútnál (Bab Westseite 5) a mágikus fájdalomküszöböt nemcsak elérték, hanem messze túllépték
– írta az olvasó, hozzátéve:
• Dízel: 3,16 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)
• Super (E5): 3,03 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)
A Bild ellenőrizte az információt, felhívta a benzinkutat. Egy ottani pénztáros megerősítette az árakat, amelyeket időközben lefelé módosítottak. Németországban az új szabály szerint a benzinkutak naponta többször is csökkenthetik az árakat – emelni azonban csak egyszer lehet.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző hét vasárnapjának áraihoz képest az áremelkedés hatalmas Németországban.
Az új szabályozás sem hoz enyhítést, inkább káoszt teremt
Annak ellenére, hogy az április 1-jétől hatályos új szabályozás szerint a benzinkutak naponta csak egyszer, 12 órakor emelhetik az áraikat, érezhető könnyítés nem tapasztalható. Sőt, a szabályozás bevezetése óta az árak jelentősen magasabbak, mint korábban – hangsúlyozta a Bild.
Borítókép: Elszálltak az üzemanyagárak Németországban – képünk illusztráció (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!