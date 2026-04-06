Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Elszálltak az üzemanyagárak Németországban, az autósok már nem tudják követni az áremelkedést + videó

Németországban a benzinkutak árai napról napra tovább emelkednek. Húsvétvasárnap is jelentősen változtak az árak. A Bild arról számolt be, hogy egy hét alatt is jelentős emelkedés volt tapasztalható. A német autósok egyre nehezebben viselik a folyamatos üzemanyagár-emelkedést. Mivel Németországban nincs védett ár, így napról napra magasabbak az árak.

2026. 04. 06. 8:08
Elszálltak az üzemanyagárak Németországban, az autósok már nem tudják követni az áremelkedést - képünk illusztráció Fotó: INA FASSBENDER Forrás: AFP
A Bild egyik olvasója arról számolt be, hogy a Rajna–Majna-vidék benzinkútjainál „már teljes őrület uralkodik.”

Elszálltak az üzemanyagárak Németországban, az autósok már nem tudják követni az áremelkedést – képünk illusztráció Fotó: MARCUS BRANDT / DPA

Tisztelt Bild-szerkesztőség! Míg egész Németország a 2,30–2,50 eurós (900 forint körüli) rekordárakról vitázik, 2026. április 5-én Frankfurt/Eschborn környékén olyan árakat dokumentáltam, amelyek megdöbbentőek. Az eschborni Avia benzinkútnál (Bab Westseite 5) a mágikus fájdalomküszöböt nemcsak elérték, hanem messze túllépték

– írta az olvasó, hozzátéve:

• Dízel: 3,16 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)

• Super (E5): 3,03 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)

A Bild ellenőrizte az információt, felhívta a benzinkutat. Egy ottani pénztáros megerősítette az árakat, amelyeket időközben lefelé módosítottak. Németországban az új szabály szerint a benzinkutak naponta többször is csökkenthetik az árakat – emelni azonban csak egyszer lehet. 

A német autósok egyre nehezebben viselik a folyamatos üzemanyagár-emelkedést. Mivel Németországban nincs védett ár, így napról napra magasabbak az árak.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző hét vasárnapjának áraihoz képest az áremelkedés hatalmas Németországban.

Az új szabályozás sem hoz enyhítést, inkább káoszt teremt

Annak ellenére, hogy az április 1-jétől hatályos új szabályozás szerint a benzinkutak naponta csak egyszer, 12 órakor emelhetik az áraikat, érezhető könnyítés nem tapasztalható. Sőt, a szabályozás bevezetése óta az árak jelentősen magasabbak, mint korábban – hangsúlyozta a Bild.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
