Elszálltak az üzemanyagárak Németországban, az autósok már nem tudják követni az áremelkedést + videó

Tisztelt Bild-szerkesztőség! Míg egész Németország a 2,30–2,50 eurós (900 forint körüli) rekordárakról vitázik, 2026. április 5-én Frankfurt/Eschborn környékén olyan árakat dokumentáltam, amelyek megdöbbentőek. Az eschborni Avia benzinkútnál (Bab Westseite 5) a mágikus fájdalomküszöböt nemcsak elérték, hanem messze túllépték

– írta az olvasó, hozzátéve:

• Dízel: 3,16 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)

• Super (E5): 3,03 euró (hozzávetőlegesen 1200 forint literenként)

A Bild ellenőrizte az információt, felhívta a benzinkutat. Egy ottani pénztáros megerősítette az árakat, amelyeket időközben lefelé módosítottak. Németországban az új szabály szerint a benzinkutak naponta többször is csökkenthetik az árakat – emelni azonban csak egyszer lehet.

A német autósok egyre nehezebben viselik a folyamatos üzemanyagár-emelkedést. Mivel Németországban nincs védett ár, így napról napra magasabbak az árak.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző hét vasárnapjának áraihoz képest az áremelkedés hatalmas Németországban.

Az új szabályozás sem hoz enyhítést, inkább káoszt teremt

Annak ellenére, hogy az április 1-jétől hatályos új szabályozás szerint a benzinkutak naponta csak egyszer, 12 órakor emelhetik az áraikat, érezhető könnyítés nem tapasztalható. Sőt, a szabályozás bevezetése óta az árak jelentősen magasabbak, mint korábban – hangsúlyozta a Bild.

