Nyári meleggel indul a hét, utána hidegfront hoz zivatarokat és lehűlést

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában többórás napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra 10 és 18 fok közé hűl le, késő délutánra 23 és 30 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de helyenként lehet zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakulhat.