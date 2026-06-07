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A kárpátaljai magyarok óvatos bizalommal fogadták a Tisza-kormány és Ukrajna közötti megállapodást

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Új részletek kerültek nyilvánosságra a Tisza-kormány és Ukrajna közötti egyeztetésekről, amelyek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezésére irányultak. Brenzovics László szerint több kulcsterületen – köztük az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzeti jelképek használata – sikerült előrelépést elérni. A jogszabályok életbe lépése azonban továbbra is az ukrán parlament döntésétől függ, ezért a kárpátaljai magyar közösségben egyszerre van jelen a remény és a bizalmatlanság érzése.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 15:16
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
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Az ukránok vállalták, hogy visszaállítják a nemzeti kisebbségi iskolák rendszerét, szabadon lehet majd magyarul beszélni, és a nemzeti jelképek használata is megengedett lesz. 

Brenzovics az M1 Híradónak nyilatkozva arról számolt be, hogy a tárgyalások feszült légkörben zajlottak, mivel komoly időnyomás alatt dolgoztak a felek. Elmondása szerint több kérdés már korábban, az előző kormánnyal folytatott egyeztetéseken is felmerült, így a témák nem voltak ismeretlenek. 

Szerencsére sikerült megegyezni a legfontosabb kérdésekben és tényleg egy jelentős eredményt elérni

– mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetője. A korábbi, tizenegy pontból álló csomag azért nem került elfogadásra, mert az ukrán fél bizonyos elemekkel szemben nem mutatott kellő nyitottságot.

Bár az előző kormány alatt is történtek előrelépések, végleges megállapodás nem született. Brenzovics szerint most az ukrán uniós csatlakozási folyamat és Magyarország vétójának visszavonása is kulcsszerepet játszott abban, hogy új alapokra kerültek a tárgyalások. A KMKSZ értékelése szerint a mostani eredmények különösen az oktatás, a nyelvhasználat és a szimbólumok területén számítanak jelentős előrelépésnek. A kárpátaljai magyar közösség pozitívan értékelte a tárgyalásokat és a megegyezést is, ugyanakkor továbbra is jelen van egyfajta bizalmatlanság, mivel korábban több ígéret sem teljesült. A végrehajtás időzítésével kapcsolatban – „idén és jövőre” – Brenzovics úgy fogalmazott, hogy a konkrét hatálybalépés az ukrán parlament döntésétől függ, mivel a javaslatokat még be kell nyújtani és el kell fogadni. Azt is megjegyezte, hogy az ukrán fél számára meglepetést okozott, mennyire határozottan lépett fel az új kormány a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

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