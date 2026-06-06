Magyar Péter és Zelenszkij mégsem találkozik egyelőre

Mint ismeretes, nemrég a miniszterelnök Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellárral folytatott tárgyalásokat. A látogatás során a magyar miniszterelnök már megemlítette, hogy tervben van egy találkozó közte és az ukrán elnök között, azonban akkor még konkrétumokat nem lehetett tudni.

Később Magyar Péter bejelentette, hogy sikerült megállapodnia Ukrajnával a magyar kisebbségek helyzetének a rendezéséről, ezért cserébe pedig hazánk nem blokkolja tovább az EU-csatalakozási klaszterek megnyitását.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)