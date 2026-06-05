Zelenszkij Budapestre jöhet, Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

Putyin megkapta Zelenszkij üzenetét, reagált a Kreml
A Kreml közölte, hogy Vlagyimir Putyint tájékoztatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leveléről, amelyben személyes találkozót kezdeményezett az orosz államfővel a háború lezárása érdekében. A harcok azonban továbbra sem csillapodnak: Kijevet ismét támadás érte, egy orosz kikötő ellen végrehajtott dróntámadás pedig halálos áldozatokat követelt.
A Kreml a TASZSZ hírügynökség tájékoztatása szerint ismertette Vlagyimir Putyinnal Volodimir Zelenszkij levelét, amelyben az ukrán elnök személyes találkozót javasolt orosz kollégájának.
Zelenszkij a nyílt levélben azt írta, kész közvetlen tárgyalásokat folytatni a háború lezárásáról, ugyanakkor figyelmeztetett: amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna folytatja a harcot.
A Kreml egyelőre nem közölte, hogy Putyin hajlandó-e eleget tenni a felkérésnek. Az orosz elnök a levél nyilvánosságra hozatalának idején a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon vett részt, ahol jelezte, hogy nem jött el a tárgyalás ideje.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!