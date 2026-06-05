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Zelenszkij Budapestre jöhet, Putyin szerint nem jött el a tárgyalás ideje

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Az ukrán elnök a hírek szerint hamarosan Budapestre jöhet, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztessen. Volodimir Zelenszkij látogatása során feltehetőleg politikai babérokat is szeretne learatni. Vlagyimir Putyin orosz elnök megkapta Zelneszkij levelét, azonban véleménye szerint még nem jött el egy közvetlen tárgyalás ideje. Egyre nő azoknak a német választóknak az aránya, akik szerint hibás a Kereszténydemokrata Unió (CDU) által követett, az Alternatíva Németországért (AfD) párttal szembeni teljes elzárkózás politikája. Japán és Kína viszonya mélyponton van, Európa egyre komolyabban veszi az orosz katonai fenyegetést, Washington pedig kiterjesztené a nukleáris programját több európai országra. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 23:59
Fotó: OLGA MALTSEVA Forrás: AFP
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Putyin megkapta Zelenszkij üzenetét, reagált a Kreml

A Kreml közölte, hogy Vlagyimir Putyint tájékoztatták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök leveléről, amelyben személyes találkozót kezdeményezett az orosz államfővel a háború lezárása érdekében. A harcok azonban továbbra sem csillapodnak: Kijevet ismét támadás érte, egy orosz kikötő ellen végrehajtott dróntámadás pedig halálos áldozatokat követelt.

A Kreml a TASZSZ hírügynökség tájékoztatása szerint ismertette Vlagyimir Putyinnal Volodimir Zelenszkij levelét, amelyben az ukrán elnök személyes találkozót javasolt orosz kollégájának. 

Zelenszkij a nyílt levélben azt írta, kész közvetlen tárgyalásokat folytatni a háború lezárásáról, ugyanakkor figyelmeztetett: amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni, Ukrajna folytatja a harcot.

A Kreml egyelőre nem közölte, hogy Putyin hajlandó-e eleget tenni a felkérésnek. Az orosz elnök a levél nyilvánosságra hozatalának idején a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon vett részt, ahol jelezte, hogy nem jött el a tárgyalás ideje. 

Egyre többen kérdőjelezik meg az AfD politikai elszigetelését Németországban

Egyre nő azoknak a német választóknak az aránya, akik szerint hibás a Kereszténydemokrata Unió (CDU) által követett, az Alternatíva Németországért (AfD) párttal szembeni teljes elzárkózás politikája. Egy friss közvélemény-kutatás alapján a társadalom gyakorlatilag két egyenlő részre szakadt a kérdésben, miközben az AfD továbbra is a német pártpolitikai mezőny egyik legerősebb szereplője.

Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 47 százaléka úgy véli, hogy nem helyes az AfD-vel való együttműködés teljes kizárása. Ez tizenkét százalékpontos növekedést jelent 2024 szeptemberéhez képest. 

Ugyanennyien, 47 százaléknyian továbbra is támogatják az úgynevezett „tűzfalpolitikát”, vagyis azt az elvet, hogy a CDU semmilyen formában ne működjön együtt az AfD-vel. A két tábor így először került egyensúlyba.

Fegyverkezési verseny: Japán, Európa és a NATO is háborútól tart

Japán és Kína viszonya mélyponton van, Európa egyre komolyabban veszi az orosz katonai fenyegetést, Washington pedig kiterjesztené a nukleáris programját több európai országra. A japán védelmi miniszter szerint országa csupán elrettentő erőt épít – miközben Peking és Moszkva remilitarizációnak bélyegezte a folyamatot. A NATO-szövetségesek is egyre hangosabban követelik a biztonság megerősítését. De hol húzódik a határ a védelmi felkészülés és a destabilizáció között?

Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is ebbe irányba mutat. 

Az Egyesült Államok az utóbbi időben a Közel-Keletre fókuszált és katonai erőforrásokat irányított át Európából más térségekbe – ami aggodalommal töltötte el a NATO-szövetséges országokat. Az amerikai nukleáris védőernyő lehetséges kiterjesztése erős üzenetet közvetít, és gyökeresen átírhatja a NATO és Oroszország közötti erőviszonyokat.

A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek, amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
 

 

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