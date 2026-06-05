Fegyverkezési verseny: Japán, Európa és a NATO is háborútól tart
Japán és Kína viszonya mélyponton van, Európa egyre komolyabban veszi az orosz katonai fenyegetést, Washington pedig kiterjesztené a nukleáris programját több európai országra. A japán védelmi miniszter szerint országa csupán elrettentő erőt épít – miközben Peking és Moszkva remilitarizációnak bélyegezte a folyamatot. A NATO-szövetségesek is egyre hangosabban követelik a biztonság megerősítését. De hol húzódik a határ a védelmi felkészülés és a destabilizáció között?
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