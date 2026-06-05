Zelenszkij akarata érvényesül, ha Budapestre jön

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Sajtóértesülés szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közeljövőben Budapestre látogathat, miközben az ukrán nagykövet már előkészítő egyeztetésekről beszél. A lehetséges vizit politikai és diplomáciai kérdéseket is felvet, a témák között a kétoldalú kapcsolatok és a kárpátaljai magyarság helyzete is szerepel, a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint azonban Zelenszkij hálát vár és politikai babérokat szeretne learatni Budapesten.

Szabó István
2026. 06. 05. 17:52
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
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Zelenszkij Orbán Viktornak is üzent  

Zelenszkij csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címzett nyílt levelében a háború lezárását és közvetlen vezetői tárgyalásokat sürgetett , személyes találkozót is javasolva. Az ukrán elnök a levélben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is megemlítette a szankciókkal összefüggésben. „Nem engedjük, hogy sikerrel járjanak azok, akik megpróbálják elhitetni veled, hogy Ukrajna mellőzésével is enyhíteni fognak a szankciókon és csökkentik a támogatást. Orbán sorsa megmutatja, hogyan végzik azok, akik Oroszország oldalára állnak ebben a háborúban” – írta Zelenszkij.

(COMBO) This combination of file photographs created on August 8, 2025, shows Russian President Vladimir Putin (L) giving a speech during an event to mark the 1160th anniversary of Russia's statehood in Veliky Novgorod on September 21, 2022, and a handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on June 27, 2024, in which Ukrainian President Volodymyr Zelensky poses with documents during a signature ceremony of Agreement on Security Cooperation and Long-term Support between Ukraine and Estonia during the European Council Summit at the EU headquarters in Brussels. US President Donald Trump said on August 7, 2025, that he would meet with Vladimir Putin for talks on the war in Ukraine, even though the Russian leader had not spoken with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. This statement, which contradicts previous reports that a meeting between Putin and Zelensky was a prerequisite for the summit, comes after Trump gave Moscow until August 8, 2025, to reach a ceasefire, or face new sanctions. (Photo by Ilya PITALEV and Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Ez egy üzenet Magyar Péternek, aki azt mondta Berlinben is, hogy a háború után el kell gondolkodni az orosz energiához való visszatérésen

– összegezte a szakértő.

Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt hivatalosan Budapesten, amikor részt vett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A Zelenszkij–Magyar Péter találkozót a pénteki sajtótájékoztatójukon a kormányszóvivők egyelőre nem erősítették meg, ugyanakkor elmondták, a találkozónak számos feltétele van, ezek egyike a külhoni magyarok oktatási jogainak biztosítása, amelyeknek év végéig kell teljesülniük.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

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