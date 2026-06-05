Zelenszkij akarata érvényesül, ha Budapestre jön

Zelenszkij Orbán Viktornak is üzent

Zelenszkij csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz elnöknek címzett nyílt levelében a háború lezárását és közvetlen vezetői tárgyalásokat sürgetett , személyes találkozót is javasolva. Az ukrán elnök a levélben Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is megemlítette a szankciókkal összefüggésben. „Nem engedjük, hogy sikerrel járjanak azok, akik megpróbálják elhitetni veled, hogy Ukrajna mellőzésével is enyhíteni fognak a szankciókon és csökkentik a támogatást. Orbán sorsa megmutatja, hogyan végzik azok, akik Oroszország oldalára állnak ebben a háborúban” – írta Zelenszkij.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Ez egy üzenet Magyar Péternek, aki azt mondta Berlinben is, hogy a háború után el kell gondolkodni az orosz energiához való visszatérésen

– összegezte a szakértő.

Zelenszkij legutóbb 2024. november 7-én járt hivatalosan Budapesten, amikor részt vett az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján. A Zelenszkij–Magyar Péter találkozót a pénteki sajtótájékoztatójukon a kormányszóvivők egyelőre nem erősítették meg, ugyanakkor elmondták, a találkozónak számos feltétele van, ezek egyike a külhoni magyarok oktatási jogainak biztosítása, amelyeknek év végéig kell teljesülniük.