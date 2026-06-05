Magyarországra jöhet Zelenszkij

A lap szerint a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kommentálta az értesülést. Ugyanakkor Sándor Fegyir ukrán nagykövet megerősítette, hogy a háttérben már zajlanak az előkészítő egyeztetések.
A látogatás időpontjáról és programjáról egyelőre nem közöltek részleteket, így nem ismert, hogy az ukrán államfő esetleges magyarországi útjára mikor kerülhet sor.
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