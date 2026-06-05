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Magyarországra jöhet Zelenszkij

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Magyarországra jöhet Zelenszkij

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Magyarországi látogatást tehet a közeljövőben Volodimir Zelenszkij. A sajtóban megjelent információk szerint az előkészületek már megkezdődtek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 10:35
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
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A lap szerint a budapesti ukrán nagykövetség hivatalosan nem kommentálta az értesülést. Ugyanakkor Sándor Fegyir ukrán nagykövet megerősítette, hogy a háttérben már zajlanak az előkészítő egyeztetések.

A látogatás időpontjáról és programjáról egyelőre nem közöltek részleteket, így nem ismert, hogy az ukrán államfő esetleges magyarországi útjára mikor kerülhet sor.

A találkozó lehetséges témái között szerepelhetnek a magyar–ukrán kapcsolatok aktuális kérdései és a kárpátaljai magyar közösséget érintő ügyek is.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

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