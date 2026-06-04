Magyar Péter az ír miniszterelnököt fogadta Budapesten: Ukrajna megkapta a magyar igent az uniós csatlakozási tárgyalásokra

A két kormányfő a tárgyalást követően közös sajtónyilatkozatot tett.

Az ír miniszterelnök látogatása a magyar kormányfő elmúlt napokban folytatott nemzetközi egyeztetéseit követi. Magyar Péter kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett Párizsban.

Az ír miniszterelnöki hivatal közlése szerint Micheál Martin és Magyar Péter az ír EU-elnökség előkészítéséről, a kétoldalú kapcsolatokról, valamint aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalt. Írország július 1-jén veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ezért a megbeszélésen kiemelt téma volt az uniós versenyképesség, a következő hétéves költségvetés, a biztonságpolitika és a bővítési folyamat. Micheál Martin a látogatás előtt gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és jelezte, hogy az ukrajnai háború, valamint a közel-keleti helyzet is szóba kerül a tárgyaláson.

A közös sajtótájékoztatót Magyar Péter kezdte, aki hangsúlyozta: különösen nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Micheál Martin az első külföldi kormányfő, aki a választások után Budapestre látogatott.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, ugyanakkor számos területen van lehetőség az együttműködés további bővítésére.

Felidézte, hogy az ír állam az 1956-os forradalom után sok magyar menekültet fogadott be, és kiemelte a két ország közötti gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok jelentőségét.

Magyar Péter elmondta, hogy a tárgyalások középpontjában elsősorban Írország közelgő uniós elnöksége állt. Kiemelte, hogy Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tájékoztatta ír partnerét a Magyarországnak járó, több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodásról.