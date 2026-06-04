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Magyar Péter az ír miniszterelnököt fogadta Budapesten: Ukrajna megkapta a magyar igent az uniós csatlakozási tárgyalásokra

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Sűrű diplomáciai programja van a héten Magyar Péternek. A berlini és párizsi tárgyalások után csütörtökön Budapesten fogadta Micheál Martin ír miniszterelnököt. A magyar kormányfő bejelentette, hogy Magyarország igent mond az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 13:38
Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
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A két kormányfő a tárgyalást követően közös sajtónyilatkozatot tett.

Az ír miniszterelnök látogatása a magyar kormányfő elmúlt napokban folytatott nemzetközi egyeztetéseit követi. Magyar Péter kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett Párizsban.

Az ír miniszterelnöki hivatal közlése szerint Micheál Martin és Magyar Péter az ír EU-elnökség előkészítéséről, a kétoldalú kapcsolatokról, valamint aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalt. Írország július 1-jén veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ezért a megbeszélésen kiemelt téma volt az uniós versenyképesség, a következő hétéves költségvetés, a biztonságpolitika és a bővítési folyamat. Micheál Martin a látogatás előtt gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, és jelezte, hogy az ukrajnai háború, valamint a közel-keleti helyzet is szóba kerül a tárgyaláson.

A közös sajtótájékoztatót Magyar Péter kezdte, aki hangsúlyozta: különösen nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy Micheál Martin az első külföldi kormányfő, aki a választások után Budapestre látogatott.

A magyar miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, ugyanakkor számos területen van lehetőség az együttműködés további bővítésére. 

Felidézte, hogy az ír állam az 1956-os forradalom után sok magyar menekültet fogadott be, és kiemelte a két ország közötti gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok jelentőségét.

Magyar Péter elmondta, hogy a tárgyalások középpontjában elsősorban Írország közelgő uniós elnöksége állt. Kiemelte, hogy Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, különösen az európai versenyképesség erősítését és az alapvető uniós értékek érvényesítését.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tájékoztatta ír partnerét a Magyarországnak járó, több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról szóló megállapodásról. 

Magyarország lezárná a hetes cikkelyes eljárást

Magyar Péter a sajtótájékoztatón közölte, hogy az ír elnökség támogatására számít a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. A miniszterelnök szerint a folyamat évek óta húzódik, ezért a magyar kormány kész minden szükséges lépést megtenni annak érdekében, hogy az ügy lezáruljon. Közölte: 

a júniusi Európai Tanács ülésén külön tárgyalást folytat majd Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével a lehetséges megoldásokról.

A kormányfő kitért az Európai Unió következő hétéves költségvetésére is. Elmondta, hogy az ír soros elnökség egyik legfontosabb feladata lesz a tagállamok közötti megállapodás előkészítése. Magyar Péter hangsúlyozta: Magyarország számára kiemelten fontos a kohéziós források és a közös agrárpolitika támogatásainak megőrzése, miközben az unió egyre több forrást kíván fordítani védelempolitikai és versenyképességi célokra.

Áttörés a kárpátaljai magyarok jogainak ügyében

Magyar Péter arról is tájékoztatta Micheál Martint, hogy áttörés történt az ukrajnai magyar kisebbség jogainak ügyében. Elmondása szerint a magyar és az ukrán fél technikai szinten megállapodásra jutott a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati, oktatási, kulturális és politikai jogaival kapcsolatban. A miniszterelnök szerint Ukrajna vállalta a szükséges jogszabály-módosítások végrehajtását, ami lehetővé tette, hogy Magyarország nagyköveti szinten támogassa az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a tárgyalási fejezetek megnyitása nem jelenti azok lezárását. Magyarország szerint ehhez arra is szükség van, hogy az ukrán fél az Európai Unió felé tett vállalásaiba is beépítse a megállapodásban rögzített kötelezettségeket.

Az ír elnökség támogatja a magyar reformokat

Micheál Martin ír miniszterelnök köszönetet mondott a budapesti fogadtatásért, és felidézte, hogy idén ünnepli Magyarország és Írország a diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a két nép kapcsolatai ennél jóval régebbre nyúlnak vissza, és történelmükben számos párhuzam fedezhető fel.

Az ír kormányfő elmondta, hogy a tárgyalások középpontjában az Írország által július 1-jén átveendő uniós soros elnökség állt. Kiemelte: az ír elnökség egyik legfontosabb célja az európai versenyképesség javítása lesz, amelynek része az egységes piac elmélyítése, a szabályozások egyszerűsítése, az energiaárak csökkentése és a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek kihasználása.

Micheál Martin üdvözölte a Magyarország és az Európai Bizottság között létrejött megállapodást az uniós források felszabadításáról. 

Hozzátette: az ír elnökség kész együttműködni a bizottsággal annak érdekében, hogy az eddig elért megállapodások megvalósuljanak.

Az ír miniszterelnök kitért Ukrajnára is. 

Fontosnak nevezte az Ukrajnának nyújtott európai támogatás fenntartását, és üdvözölte a magyar–ukrán megállapodást a kisebbségi jogok ügyében.

Közölte: az ír elnökség támogatja Ukrajna és a nyugat-balkáni országok európai integrációs törekvéseit is.

Újságírói kérdésre válaszolva Micheál Martin arról is beszélt, hogy az ír elnökség konstruktív megközelítést kíván alkalmazni a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárás ügyében. Hangsúlyozta: Magyar Péter erős garanciákat vállalt a jogállamiság helyreállítására, ezért szerinte fontos, hogy az Európai Unió kihasználja a választások után kialakult politikai lendületet.

Magyar Péter pedig válaszában úgy fogalmazott, hogy szerinte minden fél érdekelt az eljárás lezárásában. 

A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a folyamat évek óta húzódik, miközben sem az Európai Parlament, sem a tagállamok nem jutottak közelebb a megoldáshoz. Hozzátette: először az Európai Parlamenttel kell egyeztetni, mivel annak idején az EP kezdeményezte az eljárást. 

Magyar Péter szerint a korábbi kifogások között olyan elemek is szerepeltek, amelyek nem tartoztak uniós hatáskörbe, ugyanakkor biztos abban, hogy a kérdést sikerül megnyugtató módon lezárni.

Magyar Péter azt mondta, a magyar kormány az elmúlt hetekben több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a jogállamiság megerősítését és a korrupció elleni fellépést szolgálja. Ezek között említette az Európai Ügyészséghez való csatlakozás kezdeményezését, az Integritás Hatóság jogköreinek bővítését, valamint egy új vagyon-visszaszerzési hivatal létrehozását.

A miniszterelnök közölte: a következő időszakban az Európai Parlament vezetőivel és a parlamenti frakciók képviselőivel is egyeztetni kíván arról, milyen feltételek szükségesek a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásához. Hozzátette, hogy várakozásai szerint gyors megállapodás születhet a kérdésben.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy szeptemberben Strasbourgban, immár magyar miniszterelnökként szeretne felszólalni az Európai Parlamentben. Szerinte ez jó lehetőséget teremthet arra, hogy új alapokra helyezzék a magyar kormány és az Európai Parlament kapcsolatát.

Borítókép: Magyar Péter magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)

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