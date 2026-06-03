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Magyar Péter Macronnal tárgyalt és fontos bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

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Egy Modzstaba Hamenei iráni legfelsőbb vezetővel való személyes találkozó lehetőségéről beszélt Donald Trump amerikai elnök. Magyar Péter Párizsban Emmanuel Macronnal tárgyalt, majd Ukrajnával kapcsolatban is fontos bejelentést tett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2026. 06. 03. 23:52
Magyar Péter és Emmanuel Macron Párizsban Fotó: AFP
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A kormányfő még Párizsból bejelentkezve elmondta, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. „Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában” – fogalmazott Magyar Péter.

Ukrajnának valódi, jogilag kötelező erejű nemzetközi biztonsági garanciákra van szüksége, és nem elegendőek a korábbi, politikai nyilatkozatokban foglalt ígéretek – nyilatkozta Magyar Péter a német Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. A miniszterelnök felvetette, hogy Budapest adhatna otthont az ezzel kapcsolatos magas szintű nemzetközi egyeztetéseknek. Az ötlet azonban korántsem új: Orbán Viktor volt miniszterelnök révén már korábban is felmerült a magyar főváros a béketárgyalás lehetséges helyszíneként.

A New York Post beszámolója szerint Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről beszél Modzs­taba Hameneivel. A hangnemváltás szembetűnő, hiszen az amerikai elnök korábban még „könnyűsúlyúnak” nevezte és „alkalmatlannak” titulálta őt Irán vezetésére. Trump azt állítja, hogy Irán beleegyezett atomfegyver-programjának feladásába is. Bár a béketárgyalások megtorpantak, Trump szerint a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések, és a felek között akár közvetlen kapcsolatfelvételre is sor kerülhet. A béketárgyalásokra árnyékot vet, hogy Kuvait repülőterét súlyos iráni csapás érte, az amerikai hadsereg pedig válaszlépéseket hajtott végre a Hormuzi-szoros közelében.

Petíció indult az EU migrációs paktuma ellen. „Követeljük, hogy a politikai elit állítsa le a népcsere-célú bevándorlást, biztosítsa határaink védelmét, és óvja meg az európai nemzetek etnokulturális identitását” – olvasható a „Save Europe Act” oldalán. Ahhoz, hogy Brüsszel érdemben foglalkozzon a petícióval, egymillió aláírásra van szükség.

Borítókép: Magyar Péter és Emmanuel Macron Párizsban (Fotó: AFP)

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