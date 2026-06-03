A kormányfő még Párizsból bejelentkezve elmondta, hogy teljes körű megállapodásra jutottak Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. „Az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyitásra kerüljön az első csatlakozási klaszter Ukrajna vonatkozásában” – fogalmazott Magyar Péter.
Magyar Péter Macronnal tárgyalt és fontos bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban
Egy Modzstaba Hamenei iráni legfelsőbb vezetővel való személyes találkozó lehetőségéről beszélt Donald Trump amerikai elnök. Magyar Péter Párizsban Emmanuel Macronnal tárgyalt, majd Ukrajnával kapcsolatban is fontos bejelentést tett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
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Ukrajnának valódi, jogilag kötelező erejű nemzetközi biztonsági garanciákra van szüksége, és nem elegendőek a korábbi, politikai nyilatkozatokban foglalt ígéretek – nyilatkozta Magyar Péter a német Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. A miniszterelnök felvetette, hogy Budapest adhatna otthont az ezzel kapcsolatos magas szintű nemzetközi egyeztetéseknek. Az ötlet azonban korántsem új: Orbán Viktor volt miniszterelnök révén már korábban is felmerült a magyar főváros a béketárgyalás lehetséges helyszíneként.
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A New York Post beszámolója szerint Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről beszél Modzstaba Hameneivel. A hangnemváltás szembetűnő, hiszen az amerikai elnök korábban még „könnyűsúlyúnak” nevezte és „alkalmatlannak” titulálta őt Irán vezetésére. Trump azt állítja, hogy Irán beleegyezett atomfegyver-programjának feladásába is. Bár a béketárgyalások megtorpantak, Trump szerint a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések, és a felek között akár közvetlen kapcsolatfelvételre is sor kerülhet. A béketárgyalásokra árnyékot vet, hogy Kuvait repülőterét súlyos iráni csapás érte, az amerikai hadsereg pedig válaszlépéseket hajtott végre a Hormuzi-szoros közelében.
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Petíció indult az EU migrációs paktuma ellen. „Követeljük, hogy a politikai elit állítsa le a népcsere-célú bevándorlást, biztosítsa határaink védelmét, és óvja meg az európai nemzetek etnokulturális identitását” – olvasható a „Save Europe Act” oldalán. Ahhoz, hogy Brüsszel érdemben foglalkozzon a petícióval, egymillió aláírásra van szükség.
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Borítókép: Magyar Péter és Emmanuel Macron Párizsban (Fotó: AFP)
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