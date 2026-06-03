Magyar Péter Macronnal tárgyalt és fontos bejelentést tett Ukrajnával kapcsolatban

A New York Post beszámolója szerint Donald Trump már egy személyes találkozó lehetőségéről beszél Modzs­taba Hameneivel. A hangnemváltás szembetűnő, hiszen az amerikai elnök korábban még „könnyűsúlyúnak” nevezte és „alkalmatlannak” titulálta őt Irán vezetésére. Trump azt állítja, hogy Irán beleegyezett atomfegyver-programjának feladásába is. Bár a béketárgyalások megtorpantak, Trump szerint a háttérben továbbra is zajlanak az egyeztetések, és a felek között akár közvetlen kapcsolatfelvételre is sor kerülhet. A béketárgyalásokra árnyékot vet, hogy Kuvait repülőterét súlyos iráni csapás érte, az amerikai hadsereg pedig válaszlépéseket hajtott végre a Hormuzi-szoros közelében.