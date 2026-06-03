Tűz és káosz a kuvaiti repülőtéren - videón az iráni dróncsapás

Korábban az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a Hormuzi-szorosban fekvő Qeshm-sziget ellen éjszaka végrehajtott támadásai „válaszul szolgáltak Irán közel-keleti támadási kísérleteire”, és egy iráni katonai földi irányítóállomást vettek célba.
Azt is közölték, hogy az Egyesült Államok lelőtt három támadó drónt, amelyeket Irán indított „a regionális vizeken jogszerűen átkelő polgári hajósok” felé.
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