iránkuvaitrakéta

Tűz és káosz a kuvaiti repülőtéren - videón az iráni dróncsapás

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Helyi tisztviselők szerint egy ember meghalt és több mint 60-an megsérültek az iráni dróncsapások következtében Kuvait nemzetközi repülőterén. Kuvait védelmi minisztériumának szóvivője „bűnös iráni agressziónak” nevezte a támadást, míg a külügyminisztérium közölte, hogy diplomáciai képviseletek is megrongálódtak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 19:02
Dróntámadás érte a kuvaiti repteret Fotó: - Forrás: KUNA
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Korábban az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) közölte, hogy a Hormuzi-szorosban fekvő Qeshm-sziget ellen éjszaka végrehajtott támadásai „válaszul szolgáltak Irán közel-keleti támadási kísérleteire”, és egy iráni katonai földi irányítóállomást vettek célba.

Azt is közölték, hogy az Egyesült Államok lelőtt három támadó drónt, amelyeket Irán indított „a regionális vizeken jogszerűen átkelő polgári hajósok” felé.

A Centcom hozzátette, hogy Irán két rakétát lőtt ki Kuvaitra és hármat Bahreinre, amelyek mind szétesettek vagy elfogták őket. Irán közölte, hogy megtorlásként rakétákkal és drónokkal támadta meg az amerikai bázisokat és helikoptereket egy „regionális országban”.

Borítókép: Dróntámadás érte a kuvaiti repteret (Fotó: AFP)

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