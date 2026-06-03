Tűz és káosz a kuvaiti repülőtéren - videón az iráni dróncsapás

A Centcom hozzátette, hogy Irán két rakétát lőtt ki Kuvaitra és hármat Bahreinre, amelyek mind szétesettek vagy elfogták őket. Irán közölte, hogy megtorlásként rakétákkal és drónokkal támadta meg az amerikai bázisokat és helikoptereket egy „regionális országban”.

Borítókép: Dróntámadás érte a kuvaiti repteret (Fotó: AFP)