Zelenszkij megmondta, mi vethet véget a háborúnak

Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok segítségére a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták szállításában.
Számítunk partnereink támogatására és a mai támadásra adott hatékony válaszokra
– hangsúlyozta a Telegramon.
Zelenszkij rámutatott arra, hogy ez egy nagyszabású támadás volt, és Oroszország teljesen egyértelmű üzenetet küldött.
Ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus és más rakétatámadásoktól, ezek a csapások folytatódni fognak
– hangoztatta.
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