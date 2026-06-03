Zelenszkij megmondta, mi vethet véget a háborúnak

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint a támadások azt mutatják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre inkább a terror eszközéhez nyúl, mivel katonai céljait nem tudja elérni a harctéren – számolt be az Euronews.

Az ukrán hatóságok szerint a keddi orosz támadásokban legalább 13 ember meghalt, további száz pedig megsérült. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 73 rakétát és 656 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek többségét sikerült megsemmisíteni.

Moszkva megerősítette a támadás tényét, és azt közölte, hogy az ukrán hadiipar létesítményeit vette célba, köztük hiperszonikus rakéták alkalmazásával. Oroszország továbbra is tagadja, hogy szándékosan civil célpontokat támadna.