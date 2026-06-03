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Zelenszkij megmondta, mi vethet véget a háborúnak

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Az ukrán elnök az újabb, halálos áldozatokat követelő orosz rakéta- és dróntámadások után arra figyelmeztetett, hogy Európának saját ballisztikusrakéta-elhárító rendszerre van szüksége, miközben az amerikai támogatást továbbra is nélkülözhetetlennek nevezte. Szerinte ha Ukrajna nem kap megfelelő védelmet a rakétatámadásokkal szemben, Oroszország folytatni fogja a csapásokat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 3:00
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
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Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok segítségére a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták szállításában. 

Számítunk partnereink támogatására és a mai támadásra adott hatékony válaszokra

– hangsúlyozta a Telegramon.

Zelenszkij rámutatott arra, hogy ez egy nagyszabású támadás volt, és Oroszország teljesen egyértelmű üzenetet küldött. 

Ha Ukrajnát nem védik meg a ballisztikus és más rakétatámadásoktól, ezek a csapások folytatódni fognak

– hangoztatta.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint a támadások azt mutatják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre inkább a terror eszközéhez nyúl, mivel katonai céljait nem tudja elérni a harctéren – számolt be az Euronews.

Az ukrán hatóságok szerint a keddi orosz támadásokban legalább 13 ember meghalt, további száz pedig megsérült. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország 73 rakétát és 656 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek többségét sikerült megsemmisíteni.

Moszkva megerősítette a támadás tényét, és azt közölte, hogy az ukrán hadiipar létesítményeit vette célba, köztük hiperszonikus rakéták alkalmazásával. Oroszország továbbra is tagadja, hogy szándékosan civil célpontokat támadna.

Ahogyan arról korábban lapunk beszámolt, a Kreml közben ismét azzal érvelt, hogy a háború lezárása Kijev döntésén múlik

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője kedden azt állította, hogy az orosz–ukrán háború akár egyetlen nap alatt véget érhetne, ha Volodimir Zelenszkij elrendelné az ukrán csapatok kivonását az Oroszország által saját területének tekintett régiókból.

Peszkov szerint az ukrán erőknek el kellene hagyniuk a Donbász jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló részeit is. A Kreml álláspontja szerint ez teremthetné meg a politikai és diplomáciai rendezés feltételeit, Moszkva ugyanis továbbra is azt hangoztatja, hogy a harcok befejezéséhez Kijevnek kell megtennie az első lépést.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök (Fotó: AFP)

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