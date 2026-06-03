dróntámadásukrán dróntámadáskorvetthaditengerészeti támaszpontorosz-ukrán háborúorosz

Dróntámadás érhetett egy orosz haditengerészeti bázist

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dróntámadás érhette a szentpétervári térségben található kronstadti haditengerészeti bázist – állítja egy ukrán kötődésű fegyvergyártó vállalat társtulajdonosa. A beszámolók szerint az akció során két orosz hadihajó is találatot kaphatott.

Magyar Nemzet
Forrás: 24tv.ua2026. 06. 03. 12:34
Orosz hadihajó Forrás: X
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyes feltételezések szerint az egyik érintett egység a Bojkij korvett lehetett, ezt azonban hivatalos források nem erősítették meg.

Dróntámadás: Putyin is a bázis közelében tartózkodhatott

A beszámolók szerint a támadás idején több drón is célba vehette a térséget, miközben a közösségi médiában és ukrán forrásokban a kronstadti haditengerészeti bázis elleni akcióról számoltak be.

Stilerman arra is utalt, hogy a támadás időzítése összefügghet a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitásával, amelyen várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnök is felszólal. A rendezvényen több nemzetközi résztvevő, köztük amerikai tisztviselők is jelen vannak.

A fegyvergyártó vállalkozó ironikusan úgy fogalmazott: a fórum és annak kiemelt vendégei miatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni a helyzetet, utalva a drónos akció időzítésére. 

Ugyanakkor a jelentések szerint nemcsak a katonai létesítmények, hanem egy szentpétervári olajterminál is célpont lehetett. Ukrán közlések szerint az érintett létesítmény a hadsereg ellátásában is szerepet játszik, és mintegy 1100 kilométerre található az ukrán határtól.

Az orosz hatóságok egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást a támadásról, és a károk mértékét sem erősítették meg.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekhegedűs zsolt

Megszakítottság

Baranyai Gábor avatarja

A szívhang meghallgattatása nem más, mint az emberi méltóság és az élethez való jog elismerése, annak tudatosítása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu