Dróntámadás érhetett egy orosz haditengerészeti bázist

Egyes feltételezések szerint az egyik érintett egység a Bojkij korvett lehetett, ezt azonban hivatalos források nem erősítették meg.

Сьогодні починає свою роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою. Цього року на форум приїхав і Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з… pic.twitter.com/CIEmgH9JMc — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026

Dróntámadás: Putyin is a bázis közelében tartózkodhatott

A beszámolók szerint a támadás idején több drón is célba vehette a térséget, miközben a közösségi médiában és ukrán forrásokban a kronstadti haditengerészeti bázis elleni akcióról számoltak be.

Stilerman arra is utalt, hogy a támadás időzítése összefügghet a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitásával, amelyen várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnök is felszólal. A rendezvényen több nemzetközi résztvevő, köztük amerikai tisztviselők is jelen vannak.

Another successful night for Ukraine's long range drones, striking Russia's Kronstadt Naval Base, near St Petersburg, with a Russian Navy ship targeted.



Russian corvette missile-carrier Boyky was hit. The vessel drew attention in 2025 for escorting ships from Russia's shadow… pic.twitter.com/6koEmrIcEx — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 3, 2026

A fegyvergyártó vállalkozó ironikusan úgy fogalmazott: a fórum és annak kiemelt vendégei miatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni a helyzetet, utalva a drónos akció időzítésére.

Ugyanakkor a jelentések szerint nemcsak a katonai létesítmények, hanem egy szentpétervári olajterminál is célpont lehetett. Ukrán közlések szerint az érintett létesítmény a hadsereg ellátásában is szerepet játszik, és mintegy 1100 kilométerre található az ukrán határtól.

Az orosz hatóságok egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást a támadásról, és a károk mértékét sem erősítették meg.