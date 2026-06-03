Dróntámadás érhetett egy orosz haditengerészeti bázist

Egyes feltételezések szerint az egyik érintett egység a Bojkij korvett lehetett, ezt azonban hivatalos források nem erősítették meg.
Dróntámadás: Putyin is a bázis közelében tartózkodhatott
A beszámolók szerint a támadás idején több drón is célba vehette a térséget, miközben a közösségi médiában és ukrán forrásokban a kronstadti haditengerészeti bázis elleni akcióról számoltak be.
Stilerman arra is utalt, hogy a támadás időzítése összefügghet a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum megnyitásával, amelyen várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnök is felszólal. A rendezvényen több nemzetközi résztvevő, köztük amerikai tisztviselők is jelen vannak.
A fegyvergyártó vállalkozó ironikusan úgy fogalmazott: a fórum és annak kiemelt vendégei miatt nem lehetett figyelmen kívül hagyni a helyzetet, utalva a drónos akció időzítésére.
Ugyanakkor a jelentések szerint nemcsak a katonai létesítmények, hanem egy szentpétervári olajterminál is célpont lehetett. Ukrán közlések szerint az érintett létesítmény a hadsereg ellátásában is szerepet játszik, és mintegy 1100 kilométerre található az ukrán határtól.
Az orosz hatóságok egyelőre nem adtak ki részletes tájékoztatást a támadásról, és a károk mértékét sem erősítették meg.
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