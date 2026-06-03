Videón a halálos ukrán dróntámadás, amely egy menetrend szerinti autóbuszt ért Donyeck térségében

Halálos áldozatok
Az első jelentések hét halálos áldozatról számoltak be.
A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint tíznél is több sérültet, köztük egy gyermeket kórházban ápolnak, állapotukat közepesen súlyosnak minősítették. Egy további sérült járóbeteg-ellátásban részesült. Az ügyben terrorcselekmény gyanújával indult büntetőeljárás. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.
A Donyecki térségben továbbra is rendszeresek a harci cselekmények, miközben a felek kölcsönösen egymást vádolják civil célpontok elleni támadásokkal. A háború egyik leghalálosabb napját szenvedték el tegnap az ukrán civilek. Az orosz támadások huszonkét halottja között két gyermek is volt.
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