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Videón a halálos ukrán dróntámadás, amely egy menetrend szerinti autóbuszt ért Donyeck térségében

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Hét civil életét vesztette, többen pedig megsérültek, amikor egy ukrán drón csapást mért egy menetrend szerinti autóbuszra a Donyecki Népköztársaság területén található Jenakijeve városában – közölte a helyi oroszbarát vezetés.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2026. 06. 03. 9:05
A találatot kapott orosz busz Forrás: X
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Halálos áldozatok

Az első jelentések hét halálos áldozatról számoltak be.

A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint tíznél is több sérültet, köztük egy gyermeket kórházban ápolnak, állapotukat közepesen súlyosnak minősítették. Egy további sérült járóbeteg-ellátásban részesült. Az ügyben terrorcselekmény gyanújával indult büntetőeljárás. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.

A Donyecki térségben továbbra is rendszeresek a harci cselekmények, miközben a felek kölcsönösen egymást vádolják civil célpontok elleni támadásokkal. A háború egyik leghalálosabb napját szenvedték el tegnap az ukrán civilek. Az orosz támadások huszonkét halottja között két gyermek is volt.

 

Borítókép: A találatot kapott orosz busz (Forrás: X)

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