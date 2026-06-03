Videón a halálos ukrán dróntámadás, amely egy menetrend szerinti autóbuszt ért Donyeck térségében

Halálos áldozatok

Az első jelentések hét halálos áldozatról számoltak be.

A helyi egészségügyi hatóságok közlése szerint tíznél is több sérültet, köztük egy gyermeket kórházban ápolnak, állapotukat közepesen súlyosnak minősítették. Egy további sérült járóbeteg-ellátásban részesült. Az ügyben terrorcselekmény gyanújával indult büntetőeljárás. A hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit.

VGTRK "war correspondent" Andrey Rudenko claims to have the first photos of the civilian bus reportedly hit by a Ukrainian drone in occupied Donetsk. "DNR" head Denis Pushilin says the attack killed 7 and wounded 11. https://t.co/6KiqSU1sn5 pic.twitter.com/SGlyLiWzRs — Kevin Rothrock (@MrKevinRothrock) June 3, 2026

A Donyecki térségben továbbra is rendszeresek a harci cselekmények, miközben a felek kölcsönösen egymást vádolják civil célpontok elleni támadásokkal. A háború egyik leghalálosabb napját szenvedték el tegnap az ukrán civilek. Az orosz támadások huszonkét halottja között két gyermek is volt.