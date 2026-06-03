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Magyar Péter Macronnal tárgyal Párizsban, a francia elnök szerint folytatni kell Ukrajna támogatását

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Ma Párizsban tárgyal Emmanuel Macron francia elnökkel Magyar Péter. A találkozó különös figyelmet kap, mivel sajtóhírek szerint a Tisza-kormány feloldhatja az Ukrajna uniós csatlakozását akadályozó vétót, és támogathatja az Ukrajnának nyújtott, akár negyvenmilliárd eurónyi korábbi támogatás uniós megtérítését. A magyar miniszterelnök a francia fővárosban úgy fogalmazott: Magyarország és Franciaország számos területen rendelkezik közös érdekekkel, egyebek mellett az energiabiztonság, a nukleáris energia, a mezőgazdaság, az ipar és az uniós politika területén.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 13:30
Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)
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Az elmúlt napok nyilatkozatai alapján várhatóan szóba kerül az ukrajnai háború, Kijev további támogatása, valamint Ukrajna európai uniós csatlakozásának ügye.

A Politico értesülései szerint a Tisza-kormány feloldhatja az Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését akadályozó vétót, illetve azt is támogatná, hogy az Európai Unió új védelmi alapjából akár negyvenmilliárd euró értékben térítsék meg azokat a korábbi kiadásokat, amelyeket egyes tagállamok Ukrajna támogatására fordítottak.

Magyar Péter kedden Berlinben tárgyalt Friedrich Merz német kancellárral, ahol egy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozó lehetőségét is felvetette. 

 

Macron üdvözölte Magyarország európai elkötelezettségét

Emmanuel Macron francia elnök Párizsban üdvözölte a magyar kormányfőt, és hangsúlyozta: örömmel látja Magyarország európai elkötelezettségét.

Macron külön kitért arra, hogy üdvözli a magyar kormány és az Európai Bizottság között létrejött múlt heti elvi megállapodást, amely lehetővé teheti a korábban visszatartott uniós források jelentős részének felszabadítását. A francia elnök reményét fejezte ki, hogy ez tovább erősíti az együttműködést Magyarország és az Európai Unió között.

A francia államfő az unió előtt álló kihívásokról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy Európának meg kell védenie a demokráciát és saját biztonságát, valamint folytatnia kell Ukrajna támogatását. Macron jelezte: az Európai Tanács júniusi ülésén napirenden lesz egy kilencvenmilliárd eurós ukrajnai támogatási csomag is.

A kétoldalú kapcsolatok kapcsán Macron arról beszélt, hogy Franciaország és Magyarország megerősítené együttműködését több területen, köztük a mezőgazdaságban, az iparban, a védelmi szektorban, valamint az oktatás és a felsőoktatás területén. A francia elnök üdvözölte azt is, hogy a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus-programban.

Macron a beszédét azzal zárta, hogy egy új korszak kezdetének nevezte a mostani időszakot a magyar–francia kapcsolatokban, majd átadta a szót Magyar Péternek.

 

Magyar Péter stratégiai megállapodást sürget Franciaországgal

Magyar Péter a beszédében megköszönte Emmanuel Macron meghívását, és hangsúlyozta, hogy Magyarországon és Európában is érzékelhető egy új időszak kezdete. Felidézte, hogy lengyelországi, ausztriai és berlini tárgyalások után érkezett Párizsba, amelyet Magyarország egyik legfontosabb partnerének és szövetségesének nevezett.

A miniszterelnök üdvözölte a francia elnök javaslatát a kétoldalú stratégiai együttműködés megújításáról. Azt javasolta, hogy a megállapodást még az idei október 23-i nemzeti ünnep előtt írják alá, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából. Magyar Péter egyúttal meghívta Emmanuel Macront az ünnepi megemlékezésekre.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország és Franciaország számos területen rendelkezik közös érdekekkel, egyebek mellett az energiabiztonság, a nukleáris energia, a mezőgazdaság, az ipar és az uniós politika területén. Hangsúlyozta, hogy Magyarország kész szorosan együttműködni Franciaországgal a következő hétéves uniós költségvetés tárgyalásai során is.

Magyar Péter beszélt a visegrádi együttműködés megerősítéséről is. Közölte, hogy június 23-án Budapesten találkozik a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel, és célja, hogy a V4-ek a jövőben Franciaországgal és adott esetben Németországgal is szorosabban működjenek együtt.

A miniszterelnök megerősítette: Magyarország konstruktív partner kíván lenni az Európai Unióban, és vállalja a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok megerősítését célzó intézkedéseket. Hangsúlyozta, hogy a korrupció elleni fellépés, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez és az uniós források felszabadításáról szóló megállapodás végrehajtása közös magyar és európai érdek.

Magyar Péter kitért a kulturális kapcsolatok fontosságára is. Hangsúlyozta, hogy a magyar és a francia kultúra között hagyományosan szoros kapcsolat áll fenn. Beszédét azzal zárta, hogy Magyarországra számíthatnak európai partnerei, ahogyan Magyarország is számít Európára.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

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