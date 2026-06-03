Diplomáciai források szerint Magyarország kész lehet feloldani az Ukrajna EU-csatlakozási folyamatával kapcsolatos fenntartásait, így Ukrajna és Moldova már június közepén megkezdheti a hivatalos csatlakozási tárgyalásokat.
Ukrajna finanszírozásába és uniós csatlakozásába is beleegyezhetett a Tisza Párt, egyre aggasztóbb helyzetet teremt az illegális migráció Európában
A tömeges migráció veszélyeire figyelmeztetett Orbán Viktor. Magyar Péter és kormánya nem csak Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásának megnyitásába, de a háborúban álló ország finanszírozásába is beleegyezett – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
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A Tisza-kormány hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió új védelmi alapjából utólagosan is megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket egyes tagállamok korábban Ukrajna háborús finanszírozására fordítottak – mutatott rá a közösségi médiában Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy a döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg.
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A tömeges migráció veszélyeire figyelmeztetett Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben a Save Europe Act kezdeményezés támogatására is felszólított. „A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk” – írta a volt kormányfő.
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Aggasztó adatokat hozott nyilvánosságra az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban. A 2025-ös rendőrségi bűnügyi statisztika szerint a nemi erőszakkal gyanúsítottak csaknem fele nem osztrák állampolgár volt, miközben az áldozatok között minden harmadik kiskorú.
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Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu via AFP)
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