Ukrajna finanszírozásába és uniós csatlakozásába is beleegyezhetett a Tisza Párt, egyre aggasztóbb helyzetet teremt az illegális migráció Európában

A Tisza-kormány hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unió új védelmi alapjából utólagosan is megtérítsék azokat az összegeket, amelyeket egyes tagállamok korábban Ukrajna háborús finanszírozására fordítottak – mutatott rá a közösségi médiában Dömötör Csaba, hozzátéve, hogy a döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg.