Orbán Viktor az új európai polgári kezdeményezésről: Európa nem a világ váróterme, hanem az otthonunk!

Évekig azt mondta Brüsszel az európaiaknak, hogy ne aggódjanak a migráció miatt. Aztán azt mondták, ne higgyünk a saját szemünknek. Most pedig azt mondják, hogy a tömeges migráció ellenzése rasszista és nem európai dolog
– fogalmazott.
A volt miniszterelnök hozzátette, hogy Eva Vlaar kezdeményezésének köszönhetően az európai polgárok lehetőséget kapnak arra, hogy kifejezzék álláspontjukat a tömeges bevándorlással kapcsolatban.
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