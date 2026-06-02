Orbán Viktor az új európai polgári kezdeményezésről: Európa nem a világ váróterme, hanem az otthonunk!

A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk

– írta Orbán Viktor.

Bejegyzését azzal zárta, hogy „a bátorság ragadós”, majd arra kérte követőit, hogy támogassák a kezdeményezést.

A Save Europe Act egy európai polgári kezdeményezés, amely szigorúbb migrációs politika mellett érvel, és azt a célt tűzte ki, hogy az Európai Unió nagyobb hangsúlyt helyezzen a külső határok védelmére, valamint a tömeges bevándorlás visszaszorítására.