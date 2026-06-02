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Orbán Viktor az új európai polgári kezdeményezésről: Európa nem a világ váróterme, hanem az otthonunk!

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A tömeges migráció veszélyeire figyelmeztetett Orbán Viktor az X-en közzétett bejegyzésében, amelyben a Save Europe Act kezdeményezés támogatására is felszólított.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 20:57
Orbán Viktor Forrás: Facebook
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Évekig azt mondta Brüsszel az európaiaknak, hogy ne aggódjanak a migráció miatt. Aztán azt mondták, ne higgyünk a saját szemünknek. Most pedig azt mondják, hogy a tömeges migráció ellenzése rasszista és nem európai dolog

 – fogalmazott.

A volt miniszterelnök hozzátette, hogy Eva Vlaar kezdeményezésének köszönhetően az európai polgárok lehetőséget kapnak arra, hogy kifejezzék álláspontjukat a tömeges bevándorlással kapcsolatban.

A Save Europe Act célja, hogy emlékeztesse Brüsszelt: Európa nem a világ váróterme. Európa a mi otthonunk

 – írta Orbán Viktor.

Bejegyzését azzal zárta, hogy „a bátorság ragadós”, majd arra kérte követőit, hogy támogassák a kezdeményezést.

A Save Europe Act egy európai polgári kezdeményezés, amely szigorúbb migrációs politika mellett érvel, és azt a célt tűzte ki, hogy az Európai Unió nagyobb hangsúlyt helyezzen a külső határok védelmére, valamint a tömeges bevándorlás visszaszorítására.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

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