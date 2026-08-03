Sógorbotrány: Tarr Zoltán visszakozott, az egész Tisza Pártot átszövi a nepotizmus

Az egykori miniszter felidézte, hogy a kampányban a Tisza Párt pofonegyszerű ellenszert ígért:

A rokonokat távol tartani a zsíros állásoktól, és lehetőleg nyílt pályázattal betölteni pozíciókat.

A miniszterelnök is helyzetbe akarta hozni a sógorát

Nem ez az első sógorügy a Tisza Párt környékén. Emlékezetes, Magyar Péter korábban igazságügyi miniszternek a saját sógorát tervezte kinevezni, végül a felhördülés miatt Melléthei-Barna Márton akkor visszalépett. A Tisza Párt jogi vezetőjeként és a parlamenti igazságügyi bizottság alelnökeként azóta is fontos szava van Magyar Péter sógorának alkotmányjogi kérdésekben. Többek között Melléthei-Barna nevéhez kötődik az alaptörvény 16. módosítása, amivel meggátolják Orbán Viktort abban, hogy valaha újra miniszterelnök lehessen.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)