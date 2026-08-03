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tarr zoltániparművészeti múzeumtiszaminiszter

Sógorbotrány: Tarr Zoltán visszakozott, az egész Tisza Pártot átszövi a nepotizmus

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A kampányban a Tisza még a Fideszt támadta a nepotizmussal, azonban kormányon már semmi gondjuk nincs a rokonok helyzetbe hozásával. Történt ugyanis, hogy Tarr Zoltán kulturális miniszter sógora került ideiglenesen az Iparművészeti Múzeum élére. Lapunk kérdéseket küldött az ügyben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnak, azonban aligha meglepő módon nem érkezett válasz. A tárcavezető a közösségi oldalán pedig az ellenzéket támadva próbálta mentegetni magát.

Máté Patrik
2026. 08. 03. 7:50
Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW
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Az egykori miniszter felidézte, hogy a kampányban a Tisza Párt pofonegyszerű ellenszert ígért: 

A rokonokat távol tartani a zsíros állásoktól, és lehetőleg nyílt pályázattal betölteni pozíciókat.

A miniszterelnök is helyzetbe akarta hozni a sógorát

Nem ez az első sógorügy a Tisza Párt környékén. Emlékezetes, Magyar Péter korábban igazságügyi miniszternek a saját sógorát tervezte kinevezni, végül a felhördülés miatt Melléthei-Barna Márton akkor visszalépett. A Tisza Párt jogi vezetőjeként és a parlamenti igazságügyi bizottság alelnökeként azóta is fontos szava van Magyar Péter sógorának alkotmányjogi kérdésekben. Többek között Melléthei-Barna nevéhez kötődik az alaptörvény 16. módosítása, amivel meggátolják Orbán Viktort abban, hogy valaha újra miniszterelnök lehessen.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)

 

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