Sógorbotrány: Tarr Zoltán visszakozott, az egész Tisza Pártot átszövi a nepotizmus

Az egykori miniszter felidézte, hogy a kampányban a Tisza Párt pofonegyszerű ellenszert ígért:
A rokonokat távol tartani a zsíros állásoktól, és lehetőleg nyílt pályázattal betölteni pozíciókat.
A miniszterelnök is helyzetbe akarta hozni a sógorát
Nem ez az első sógorügy a Tisza Párt környékén. Emlékezetes, Magyar Péter korábban igazságügyi miniszternek a saját sógorát tervezte kinevezni, végül a felhördülés miatt Melléthei-Barna Márton akkor visszalépett. A Tisza Párt jogi vezetőjeként és a parlamenti igazságügyi bizottság alelnökeként azóta is fontos szava van Magyar Péter sógorának alkotmányjogi kérdésekben. Többek között Melléthei-Barna nevéhez kötődik az alaptörvény 16. módosítása, amivel meggátolják Orbán Viktort abban, hogy valaha újra miniszterelnök lehessen.
Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
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