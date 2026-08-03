Rendkívüli helyzetben rendkívüli javaslatok – áttenné szeptemberre az augusztus 8-ai, szombati munkanapot a kamara

Érezhető, hogy a válságkezelésbe szélesebb körben is be kívánnak kapcsolódni a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, illetve a civil szervezetek. Ez utóbbira példa az ipari szektor tekintetében a Mechwart András Iparfejlesztési Testület, akik felajánlották, hogy segítik a kkv-szektor önkorlátozási intézkedéseinek kidolgozását és megvalósítását, ezáltal védve a vállalkozások és a lakosság biztonságát – olvasható a kamara közelményében.

Az összefogás minél hatékonyabb megvalósítása érdekében a kamara már hétfőn egyeztetést kezdeményez velük és az együttműködni kívánó szervezetekkel.

Az MKIK jelezte, hogy az összefoglaló javaslatokat elküldte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter részére is.