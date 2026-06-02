A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

Brüsszelben arra számítanak, hogy Ukrajna és Moldova már június közepén megkezdheti az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló hivatalos tárgyalásokat. A Politico értesülései szerint több diplomata is arról számolt be, hogy Magyarország jelezte: kész feloldani az eddigi ellenállását Kijev uniós integrációjával kapcsolatban.
A lap szerint az első tárgyalási klaszter megnyitására június 15-én, Luxemburgban kerülhet sor egy kormányközi konferencián. Ez az első hivatalos lépés lenne a tagság felé vezető úton.
