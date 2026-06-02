A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

Diplomáciai források szerint Magyarország kész lehet feloldani az Ukrajna EU-csatlakozási folyamatával kapcsolatos fenntartásait, így Ukrajna és Moldova már június közepén megkezdheti a hivatalos csatlakozási tárgyalásokat.

2026. 06. 02. 15:16
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Fotó: AFP
Brüsszelben arra számítanak, hogy Ukrajna és Moldova már június közepén megkezdheti az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló hivatalos tárgyalásokat. A Politico értesülései szerint több diplomata is arról számolt be, hogy Magyarország jelezte: kész feloldani az eddigi ellenállását Kijev uniós integrációjával kapcsolatban.

A lap szerint az első tárgyalási klaszter megnyitására június 15-én, Luxemburgban kerülhet sor egy kormányközi konferencián. Ez az első hivatalos lépés lenne a tagság felé vezető úton.

Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak, ezért a két ország előrehaladása összekapcsolódott. Kisinyov csak akkor léphet tovább a folyamatban, ha Kijev is megkapja a szükséges támogatást.

A Politico által megszólaltatott diplomaták szerint az elmúlt napokban előrelépés történt a magyar–ukrán egyeztetéseken. 

Hétfőn szakértői találkozót tartottak az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak ügyében, amelyet Budapest régóta kulcsfontosságú feltételként emlegetett az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.

A lap forrásai szerint az ukrán fél garanciákat adott arra, hogy kezelni kívánja a magyar fél által korábban megfogalmazott kifogásokat. Ugyanakkor egy magyar tisztviselő hangsúlyozta: végleges döntés még nem született, a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak.

Az ügy jelentőségét növeli, hogy a csatlakozási folyamat minden szakaszához valamennyi tagállam egyhangú támogatására van szükség. Ez azt jelenti, hogy bármelyik ország vétót emelhet a tárgyalások során.

A lap szerint a következő napokban az uniós nagykövetek véglegesíthetik álláspontjukat az első tárgyalási klaszter megnyitásáról. Ha megszületik a politikai megállapodás, Ukrajna és Moldova június 15-én hivatalosan is megkezdheti az uniós csatlakozási tárgyalásokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
