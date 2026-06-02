A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

Ukrajna és Moldova egyszerre nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Uniónak, ezért a két ország előrehaladása összekapcsolódott. Kisinyov csak akkor léphet tovább a folyamatban, ha Kijev is megkapja a szükséges támogatást.

A Politico által megszólaltatott diplomaták szerint az elmúlt napokban előrelépés történt a magyar–ukrán egyeztetéseken.

Hétfőn szakértői találkozót tartottak az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak ügyében, amelyet Budapest régóta kulcsfontosságú feltételként emlegetett az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.

A lap forrásai szerint az ukrán fél garanciákat adott arra, hogy kezelni kívánja a magyar fél által korábban megfogalmazott kifogásokat. Ugyanakkor egy magyar tisztviselő hangsúlyozta: végleges döntés még nem született, a tárgyalások továbbra is folyamatban vannak.