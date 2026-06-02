Dömötör Csaba: 14 ezer milliárd forintnyi háborús kiadás finanszírozásához járulhat hozzá Magyarország

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint a döntés lényegében azt jelenti, hogy az új kabinet feladta az előző kormány álláspontját.

– Egész pontosan: az új kormány elengedte az előző kormány vétóját – fogalmazott Dömötör Csaba.

A politikus azt írta, hogy a döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg.

Dömötör Csaba szerint az alap finanszírozásában Magyarország is részt vesz, ezért a magyar adófizetők pénze is érintett az ügyben.

– Ebben az alapban már a magyar adófizetők pénze is benne van, mostantól kezdve nekik is be kell szállni a finanszírozásba – írta.