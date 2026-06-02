Rendkívüli

A Tisza-kormány már be is állt a brüsszeli sorba: nincs több vétó Ukrajna uniós csatlakozásában

döntésUkrajnavétóMagyar Péter

Dömötör Csaba: 14 ezer milliárd forintnyi háborús kiadás finanszírozásához járulhat hozzá Magyarország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dömötör Csaba a sajtóban megjelent értesülésekre figyelmeztetett bejegyzésében, amelyek szerint az új magyar kormány feloldotta az Ukrajna támogatásával kapcsolatos korábbi magyar vétót. A fideszes európai parlamenti képviselő szerint a döntés akár több tízmilliárd eurónyi ukrajnai hadi kiadás uniós megtérítését is lehetővé teheti, amelynek költségeiből a magyar adófizetőknek is részt kell vállalniuk.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 15:41
Dömötör Csaba EP-képviselő Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fideszes európai parlamenti képviselő szerint a döntés lényegében azt jelenti, hogy az új kabinet feladta az előző kormány álláspontját.

– Egész pontosan: az új kormány elengedte az előző kormány vétóját – fogalmazott Dömötör Csaba.

A politikus azt írta, hogy a döntés következtében „akár 40 milliárd eurónyi eddigi hadi költést fedezhetnek majd az uniós kasszából”, amely számítása szerint mintegy 14 ezer milliárd forintnak felel meg.

Dömötör Csaba szerint az alap finanszírozásában Magyarország is részt vesz, ezért a magyar adófizetők pénze is érintett az ügyben.

– Ebben az alapban már a magyar adófizetők pénze is benne van, mostantól kezdve nekik is be kell szállni a finanszírozásba – írta.

A politikus kifogásolta azt is, hogy állítása szerint a kérdés nem került szóba nyilvánosan az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalások után.

Mindent elmond az egészről, hogy az új kormányfő egyetlen szóval nem említette ezt a Von der Leyennel közös sajtótájékoztatóján, mint ahogy a külügyminiszter sem

 – fogalmazott.

Dömötör Csaba szerint az ügy jól mutatja az új kabinet uniós politikáját.

Valahogy így néz ki a gyakorlatban, amikor nem tudnak nemet mondani. És így néz ki a gyakorlatban, amikor csak »kicsi szuverenitásról« kell lemondani

 – írta, majd bejegyzését azzal zárta: – Nem akarnak bot lenni a küllők között.

 

Borítókép: Dömötör Csaba EP-képviselő (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu