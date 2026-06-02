Őrsi Gergelyt és Molnár Zsoltot is meggyanúsíthatta az ügyészség az óbudai korrupciós botrányban

Molnár bizalmatlan volt

Fuzik elmondta, hogy Z. Zsoltra Molnár Zsolt lefizetésére volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt vele szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Összefonódás baloldali politikusokkal

Fuzikhoz hasonlóan Z. Zsolt is összefonódott információink szerint baloldali politikusokkal, például Őrsi Gergellyel és Molnár Zsolttal, valamint budapesti önkormányzatokkal. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során. Úgy tudjuk, Z. Zsolt több személyre is terhelő vallomást tett.