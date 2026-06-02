Így vált Németország a béke hírnökéből a háború mecénásává

A Biden-kormány hatása

Szikra Levente az Alapjogokért Központ vezető elemzője lapunknak arról beszélt, hogy 2022-ben az orosz támadást követően a Scholz-kormány valóban nagyon visszafogottan kezdte el támogatni Ukrajnát. Ennek az volt az oka, hogy Németország a második világháború vége óta nagy figyelmet fordított arra, hogy ne keveredjen bele háborús konfliktusokba, így ebben az esetben is eleinte a távolságtartás volt a szándékuk.

Emellett Oroszországgal is hagyományosan pragmatikus kapcsolatokat ápoltak, kereskedelmi és energetikai téren is. Az elemző emlékeztetett, hogy ekkoriban még az EU álláspontja is az volt, hogy az energiaügyekre nem terjednek ki a szankciók. Ez vezetett tehát oda, hogy kezdetben csak humanitárius segítséget, illetve védekezésre alkalmas felszerelést adtak.

A szakember szerint a német álláspont később jelentősen megváltozott, amiben komoly szerepe volt az akkori amerikai adminisztrációnak.

Szikra Levente kifejtette, hogy az akkor Joe Biden vezette amerikai kormány azonban nagyon komoly nyomást fejtett ki Berlinre, amely meghozta hatását: Németország fokozatosan növelte a támogatást Ukrajna felé pénzügyi értelemben, és katonai eszközök tekintetében is.

Felidézte, hogy a német kormány idén tavasszal adott ki egy friss összesítést a támogatás mértékéről, mely óriási összeget mutat: eszerint csak a katonai támogatások összértéke meghaladta az 55 milliárd eurót (ehhez jönnek az egyéb, „civil” támogatások – pl. a humanitárius segítség és az energetikai támogatás – mely összesen további 41 milliárd eurót tesz ki. De ha csak a katonai támogatást nézzük, az is megközelíti a 20 ezer milliárd forintot – fogalmazott az elemző.