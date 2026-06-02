Rendkívüli

Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Rendkívüli

Bűnügyi akció zajlik az óbudai korrupciós ügyben, több önkormányzathoz is kiszállt az ügyészség

fonyódi járási ügyészségférfilány

Áthelyezést kért a somogyi gyermekfelügyelő, mert nem akart viszonyt a neveltjével, végül mégsem mondott nemet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vádat emelt a Fonyódi Járási Ügyészség egy gyermekfelügyelő ellen, aki visszaélt a nevelése alatt álló lány vonzalmával – tájékoztatta a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 02. 12:45
mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A vádlott később munkaszervezési ok miatt, helyettesítőként visszakerült a sértett csoportjába, de ekkor már befolyásával visszaélve többször szexuális cselekményt végzett a lánnyal, holott nagyon jól tudta, hogy a foglalkozása miatt nem lehet intim kapcsolata az általános beleegyezési korhatárt, a 14. életévet ugyan már elért, de a 18. évét még be nem töltött lánnyal annak ellenére sem, hogy abba a sértett beleegyezett.

Megjegyezték, a bűncselekményre úgy derült fény, hogy a lány csoporttársai tudomást szereztek a történtekről, jelezték azt a gyermekotthon vezetőjének, aki a gyermekvédelmi gyám bevonásával feljelentést tett a férfi ellen.

A gyermekfelügyelőt a rendőrök őrizetbe vették, a férfi az ügyészség kezdeményezésére letartóztatták. 

A Fonyódi Járási Ügyészség a bíróságra benyújtott vádiratában szexuális visszaélés bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre, a kiskorúak nevelésével összefüggő foglalkozástól eltiltás kiszabására, illetőleg a vádlott pártfogó felügyeletének elrendelésére tett indítványt a tettét beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekarany

Új szakma van kibontakozóban

Bayer Zsolt avatarja

Minden körülmények között aranynak kell nevezni a budit, akkor is, ha valójában műanyagról vagy rézről van szó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu