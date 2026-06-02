Idén új helyszínen lobban fel az Összetartozásunk tüze

– Ez az applikáció figyelmeztet az esemény fontosságára és arra, hogy megálljunk egy percre, tartsuk magasba a telefonunkat, emlékezve a nemzeti tragédiára és összetartozásunkra – mondta az Összetartozásunk tüze főszervezője.

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, amelyet 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyűlés.