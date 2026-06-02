A köztársasági elnök pontot tett a találgatások végére, új pozícióra készül

Alekszandar Vucsics szerb elnök bejelentette, hogy jelenlegi mandátumának 2027-es lejártát követően nem tervezi az újabb elnöki indulást. A politikus ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy később ismét miniszterelnökként térjen vissza a szerb politikai élvonalba.

Forrás: TASZSZ2026. 06. 02. 11:28
Választások jöhetnek Szerbiában (Fotó: NurPhoto/AFP)
A szerb államfő jelenleg második elnöki ciklusát tölti, miután 2017-ben először, majd 2022-ben újraválasztották. Mandátuma 2027-ben jár le, írja a TASZSZ.

Köztársasági elnökből miniszterelnök lehet

A politikai vezető korábban bejelentette, hogy Szerbia még az idei évben parlamenti választásokat tart, várhatóan szeptember vége és november közepe között. A parlamenti házelnök, Ana Brnabics szerint a kormányzó párt Vucsicsot jelölné miniszterelnök-jelöltnek a közelgő választáson. A belgrádi politikai életben ugyanakkor már korábban is felmerült, hogy Vucsics a végrehajtó hatalomban maradhat aktív, még akkor is, ha az államfői posztról visszalép. 

Alekszandar Vulin volt miniszterelnök-helyettes szerint az elnök nem vonul ki a közéletből, és a jövő politikai folyamataiban is szerepet vállalhat.

Vucsics hazájában megosztó politikus (Fotó: AFP)

Alekszandar Vucsics szerb elnök több mint egy évtizede meghatározó politikai szereplő. 2017-ben lépett hivatalba Szerbia elnökeként, de 2024 ősze óta több tiltakozás is zajlott ellene és kormánya ellen, amely Szerbia történetének egyik legsúlyosabb politikai válságává nőtte ki magát. Az elnök az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába került, miután pekingi látogatásán arról beszélt: hamarosan lemondhat az államfői tisztségről.

Vucsics politikai pályáját a Szerb Radikális Pártban kezdte, amelyhez 1993-ban csatlakozott. Ugyanebben az évben parlamenti képviselő lett, egy évvel később pedig a párt főtitkárává választották. 2008-ban Tomiszlav Nikolics oldalán megalapította a Szerb Haladó Pártot (SNS), amely fokozatosan mérsékeltebb, EU-párti hangot ütött meg.Vucsics 2012 és 2014 között védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes volt, majd 2014-ben Szerbia miniszterelnökévé választották. Három évvel később, 2017-ben megnyerte az elnökválasztást, így Szerbia államfője lett. 2022-ben újraválasztották, jelenlegi mandátuma hivatalosan 2027-ig tartana.

 

