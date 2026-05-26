Alekszandar Vucsics, a megosztó elnök, akinek a távozását követelik Szerbiában

Hamarosan véget érhet Alekszandar Vucsics politikai pályafutása, miután a szerb államfő pekingi látogatásán váratlanul kilátásba helyezte idő előtti lemondását. Szerbiát az újvidéki vasútállomás-katasztrófa óta tüntetéshullám és súlyos belpolitikai válság rázza meg, amely az elmúlt napokban Belgrádban erőszakos utcai összecsapásokig fajult. De ki is valójában Alekszandar Vucsics, a politikus, aki több mint egy évtizede meghatározza Szerbia sorsát?

2026. 05. 26. 4:00
Alekszandar Vucsics szerb elnök Kínában Forrás: AFP
Vucsics rendkívül megosztó politikus. Támogatói szerint stabilitást és gazdasági fejlődést hozott Szerbiának, ellenfelei viszont autoriter vezetéssel, médiakontrollal és korrupcióval vádolják. Az elmúlt években több tüntetés is zajlott az országban, amelyek a 2024-es újvidéki vasútállomás-katasztrófa után felerősödtek. A tragédiának 15 halálos áldozata volt, ami hatalmas felháborodást váltott ki. A demonstrálók a kormány felelősségét és az állami szintű korrupciót okolták a tragédiáért – írja a Reuters. Vucsics megbízatása 2027-ig szól, és korábban már kijelentette, hogy nem kíván újraindulni az elnöki posztért – számolt be róla a Mondo.rs.

 

Pályafutása

Vucsics 1970. március 5-én született Belgrádban. A Zemun Gimnáziumban érettségizett 1988-ban, majd a Belgrádi Egyetem jogi karán szerzett diplomát 1994-ben. Politikai pályáját a Szerb Radikális Pártban kezdte, amelyhez 1993-ban csatlakozott. Ugyanebben az évben parlamenti képviselő lett, egy évvel később pedig a párt főtitkárává választották.

Az 1990-es évek végén Szlobodan Milosevics kormányában tájékoztatási miniszterként dolgozott. Ebben az időszakban kemény médiatörvényekkel és a független sajtó elleni fellépésekkel vált ismertté. Később azonban politikai irányváltást hajtott végre: 2008-ban Tomiszlav Nikolics oldalán megalapította a Szerb Haladó Pártot (SNS), amely fokozatosan mérsékeltebb, EU-párti hangot ütött meg – írja a Predsednik.rs.

Vucsics 2012 és 2014 között védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes volt, majd 2014-ben Szerbia miniszterelnökévé választották. Három évvel később, 2017-ben megnyerte az elnökválasztást, így Szerbia államfője lett. 2022-ben újraválasztották, jelenlegi mandátuma hivatalosan 2027-ig tartana.

Elnöksége alatt Szerbia egyszerre próbált közeledni az Európai Unióhoz, miközben szoros kapcsolatot épített ki Oroszországgal és Kínával is. 

Az utóbbi években különösen erős lett a szerb–kínai együttműködés: Peking infrastruktúrafejlesztésekben, energetikai és technológiai beruházásokban vált Belgrád egyik legfontosabb partnerévé – írja az AP News.

 

Elszabadult a pokol Belgrádban, összecsaptak a tüntetők és a rendőrök

Könnygázt vetett be a rendőrség szombaton Belgrád központjában, miután összecsaptak az ellenzéki tüntetők a hatósággal. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Szlavija téren több tízezren gyűltek össze előre hozott választásokat követelve. A demonstrálók közül sokan vörös tenyérlenyomatot ábrázoló jelvényt viseltek „Véres a kezetek!” felirattal, valamint „A diákok győznek!” feliratú transzparenseket emeltek a magasba. 

Bojana Szavovics ügyész a tüntetésen azt mondta: 

Az az állam, ahol a törvényeket szelektíven alkalmazzák, már nem állam, hanem maffiaszervezet.

 

Vucsics szerint külföldi beavatkozás történt

Vucsics szerint egyesek eurómilliárdokat fordítottak arra, hogy meggyengítsék Szerbiát, pénz áramlott a médiába, civil szervezetekhez és az utcákon is osztogatták. A szerb elnök a hétvégi kormányellenes tüntetések és belgrádi összecsapások után élesen bírálta az ellenzéket, visszautasította a provokátorokról szóló állításokat, és azt mondta: az ország sikeresen visszaverte a kívülről támogatott támadást.

 

