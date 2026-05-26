A túlsúlyos gyerekek száma a mindennapos testnevelés nélkül még nagyobb lenne

– Attól még, hogy nem mindenhol működik jól, nem eltörölni, hanem éppen fejleszteni kell a mindennapos testnevelést, a megoldás pedig abban rejlik, hogy magunk mögött kell hagynunk az úgynevezett „tanult tehetetlenséget”: a nehéznek látszó feladat megkerülése helyett az adott iskola saját lehetőségeire kell építenünk. El kell érnünk, hogy az oktatásügy új vezetői is értsék a helyzetet és megtegyék a mindennapos testnevelés jobbításához vezető lépéseket – fejezte ki reményeit a reumatológus szakorvos.

Több mint nyolcezer testnevelő tanárt készítettek fel

Somhegyi Annamária felidézte, a törvény bevezetésekor és annak megvalósításában a Magyar Diáksport Szövetségre bízták azt a feladatot, hogy készítsék fel a testnevelőket arra, milyen módszerekkel tudják az intézmények átültetni a gyakorlatba az örömmel végzett mindennapos mozgást. – Több mint nyolcezer testnevelő vett részt ingyenes továbbképzésen, akik nem csak tudást, de megannyi kitűnő segédeszközt is kaptak annak érdekében, hogy elsajátítsák, hogyan lehet játékosan, de professzionálisan megvalósítani a mozgást akkor is, ha épp nincs elegendő tornaterem – idézte fel.