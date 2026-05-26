A túlsúlyos gyerekek száma a mindennapos testnevelés nélkül még nagyobb lenne

Ehhez nem tornaterem, hanem kellő szándék és elhivatottság kell – vélekedett Somhegyi Annamária, aki rámutatott, 2011 óta rengeteg szakembertől és szülőtől érkezett olyan visszajelzés, hogy amíg egyik pedagógus számára nem jelent gondot a mindennapos testnevelés, és úgy állítja össze az óráját, hogy a munka és a játék öröme egyszerre valósuljon meg, addig egy másik pedagógus kedvetlen, ügyetlen, cél-ellentétes megoldásokat választ.

Tar Hajnalka
2026. 05. 26. 4:51
– Attól még, hogy nem mindenhol működik jól, nem eltörölni, hanem éppen fejleszteni kell a mindennapos testnevelést, a megoldás pedig abban rejlik, hogy magunk mögött kell hagynunk az úgynevezett „tanult tehetetlenséget”: a nehéznek látszó feladat megkerülése helyett az adott iskola saját lehetőségeire kell építenünk. El kell érnünk, hogy az oktatásügy új vezetői is értsék a helyzetet és megtegyék a mindennapos testnevelés jobbításához vezető lépéseket – fejezte ki reményeit a reumatológus szakorvos.

Több mint nyolcezer testnevelő tanárt készítettek fel

Somhegyi Annamária felidézte, a törvény bevezetésekor és annak megvalósításában a Magyar Diáksport Szövetségre bízták azt a feladatot, hogy készítsék fel a testnevelőket arra, milyen módszerekkel tudják az intézmények átültetni a gyakorlatba az örömmel végzett mindennapos mozgást. – Több mint nyolcezer testnevelő vett részt ingyenes továbbképzésen, akik nem csak tudást, de megannyi kitűnő segédeszközt is kaptak annak érdekében, hogy elsajátítsák, hogyan lehet játékosan, de professzionálisan megvalósítani a mozgást akkor is, ha épp nincs elegendő tornaterem – idézte fel.

 

A mindennapos testnevelés pozitív hatásait bizonyítják a NETFIT mérései is, amely szerint a Covid-járvány kitöréséig a gyerekek fittsége javult, ám a korábban elért sikereket a koronavírus okozta rendkívüli mozgásszegénység visszavetette a kezdeti, 2015. évi szintre. A friss felmérés szerint pedig még mindig van mit javítani, hiszen a tanulók állóképessége még mindig romlik a korral: a 10 éveseknek is csak a 68 százaléka, de a 18 éveseknek már csak 40 százaléka fitt! Ennek a nemzetközileg szokásos trendnek a megfordulását várjuk a mindennapos testneveléstől és az egyéb iskolai mozgásoktól, de persze a szülőknek is van feladatuk a hétvégi közös sportolás, például kirándulás, gyaloglás megvalósításában.

– A fentiek ismeretében úgy vélem, közös összefogásra van szükség, mert ahogyan a létrejöttéért, úgy most a további jobbításáért is felelősség terheli az orvosokat, a népegészségügy szereplőit, az egészségügy és az oktatás vezetőit is – zárta Somhegyi Annamária.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


 

