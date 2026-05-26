Üzleti körökből érkezett vezetőkre bízza a gazdaságot a Tisza-kormány

Zolnay Judit harminc évet töltött a nemzetközi üzleti szektorban

A külgazdasági államtitkári posztot Zolnay Judit tölti be, aki három évtizedes nemzetközi üzleti és vállalatfejlesztési tapasztalattal rendelkezik. Saját tanácsadó cégével magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését segítette, kinevezése kapcsán pedig a befektetői bizalom erősítése és a magyar cégek külpiaci versenyképességének javítása szerepel kiemelt célként. Multinacionális vállalati háttere jól illeszkedik a többi kinevezett profiljához.

Az új vezetői kör kinevezése alapján a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban tehát várhatóan erősödik a vállalati és befektetői szemléletű gazdaságirányítás. Ezzel a beállítottsággal kell megoldaniuk a korábban és jelenleg is fennálló kihívásokat az ellátásbiztonság és az energiaárak kérdése terén.

Emellett feladat a zöld átállás finanszírozása és az Európai Unió versenypiaci elvárásaihoz való alkalmazkodás is.