Üzleti körökből érkezett vezetőkre bízza a gazdaságot a Tisza-kormány

Tótth András feladatkörei között szerepel az uniós forrásokhoz kötött energetikai intézkedések koordinálása és egy új energiastratégia kidolgozása. A tárca felel majd a villamosenergia- és földgázellátás szabályozásáért, a megújuló energiaforrások fejlesztéséért, valamint az energiahatékonysági programok összehangolásáért is.
Ő felel majd a Paks II projektért. Az energetikai államtitkár szakmai profilja jól illeszkedik Kapitány István miniszter hátteréhez, aki a Shellnél az olajiparban szerzett nemzetközi tapasztalatot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!