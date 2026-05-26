tiszaporcher áronfábián ágnestótth andrás

Üzleti körökből érkezett vezetőkre bízza a gazdaságot a Tisza-kormány

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium új államtitkárainak vasárnapi kinevezése alapján a Tisza-kormány gazdaságpolitikai szemlélete versenypiacivá alakulhat. A tárca meghatározó posztjaira jellemzően multinacionális vállalati környezetből és befektetői világból érkező szakemberek kerültek.

Munkatársunktól
2026. 05. 26. 5:14
Porcher Áron és Kapitány István
Forrás: Kapitány István / Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tótth András feladatkörei között szerepel az uniós forrásokhoz kötött energetikai intézkedések koordinálása és egy új energiastratégia kidolgozása. A tárca felel majd a villamosenergia- és földgázellátás szabályozásáért, a megújuló energiaforrások fejlesztéséért, valamint az energiahatékonysági programok összehangolásáért is. 

Ő felel majd a Paks II projektért. Az energetikai államtitkár szakmai profilja jól illeszkedik Kapitány István miniszter hátteréhez, aki a Shellnél az olajiparban szerzett nemzetközi tapasztalatot.

Zolnay Judit harminc évet töltött a nemzetközi üzleti szektorban

A külgazdasági államtitkári posztot Zolnay Judit tölti be, aki három évtizedes nemzetközi üzleti és vállalatfejlesztési tapasztalattal rendelkezik. Saját tanácsadó cégével magyar vállalkozások nemzetközi terjeszkedését segítette, kinevezése kapcsán pedig a befektetői bizalom erősítése és a magyar cégek külpiaci versenyképességének javítása szerepel kiemelt célként. Multinacionális vállalati háttere jól illeszkedik a többi kinevezett profiljához.

Az új vezetői kör kinevezése alapján a Gazdasági és Energetikai Minisztériumban tehát várhatóan erősödik a vállalati és befektetői szemléletű gazdaságirányítás. Ezzel a beállítottsággal kell megoldaniuk a korábban és jelenleg is fennálló kihívásokat az ellátásbiztonság és az energiaárak kérdése terén. 

Emellett feladat a zöld átállás finanszírozása és az Európai Unió versenypiaci elvárásaihoz való alkalmazkodás is.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu