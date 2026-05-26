Csíksomlyó, ahol egybeér az ég és a föld

Gyimesbükk ilyenkor már Csíksomlyóra figyel. A kontumáci kápolnánál bemutatott szabadtéri szentmise után indul útnak a gyimesbükki keresztalja. Az első szakasz Gyimesfelsőlokig vezet, nagyjából tizennyolc kilométeren át. Közben csatlakoznak a középlokiak, a hidegségiek, majd másnap hajnalban a felsőloki Szent András-templomtól már több száz fős menet indul Csíksomlyó felé. A keresztaljak találkozásakor a kereszt és a zászlók háromszor meghajolnak, az útszéli keresztek előtt egyszer.

A rend örökölt nyelv: így beszél egymással ember, közösség és Isten. Hajnalban még sötét a völgy, amikor a zarándokok gyülekezni kezdenek. Vannak köztük idősek, családok, iskolások, anyaországi vendégek, s feltűnően sok fiatal csángó gúnyában. A csengők adják a lépés ritmusát, elöl a zászlóvivők haladnak. Ők viszik a legnagyobb terhet, s ahogy órákon át tartják a lobogókat, óhatatlanul Krisztus keresztje jut az ember eszébe.

Nem azért megyünk, mert könnyű, hanem mert ott akarunk lenni a Szűzanyánál. Az ember viszi a maga gondját, de mire felér Somlyóra, már nem ugyanúgy hordozza – mondta egy fiatal lány, aki Gyimesfelsőlokról indult.

Csíksomlyó titka valóban ebben van. A legenda szerint az első búcsújárást 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem a katolikus székelyeket az unitárius hit felvételére akarta kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe Csíksomlyón gyűlt össze, Szűz Mária segítségét kérte, majd a Tolvajos-tetőnél győzelmet aratott. A hagyomány szerint hálából fogadták meg, hogy pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak Somlyóra.

Az idei búcsú mottója így szólt: „A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.”