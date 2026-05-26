Ebolajárvány Kongóban: az utolsó órában vannak a hatóságok

A mostani támadás pedig nem az első eset volt. Néhány napja a dühös tömeg Bunia városában gyújtott fel egy egészségügyi központot. A tűz elől menekülő betegek közül 18 igazoltan fertőzött ember megszökött a karanténból. A mostani incidens során a feldühödött tömeg két, ebolában elhunyt beteg holttestének kiadását követelte, hogy eltemethessék őket.

Ezt azonban a hatóságok nem hagyhatják, miután az ebolával fertőzött betegek holtteste súlyosan fertőző, ráadásul a temetések során általában nagyszámú rokonság gyűlik egybe gyászolni, ami csak tovább segíti a vírus terjedését. A feldühödött tömeget végül csak figyelmeztető lövésekkel sikerült a rendőröknek feloszlatni.