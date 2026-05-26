ebolafertőzésKongói Demokratikus KöztársaságWHO

Ebolajárvány Kongóban: az utolsó órában vannak a hatóságok

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerint a vírus gyorsabban terjed, mint ahogy a hatóságok reagálni tudnak, a helyzet pedig hamarosan kritikussá válhat. Az ebolajárvány egyre súlyosabb, a Kongói Demokratikus Köztársaságban pedig már egy klinikát is megrohamozott a feldühödött tömeg.

Magyar Nemzet
2026. 05. 26. 5:01
Fotó: GLODY MURHABAZI Forrás: AFP
A KDK az egyik legsúlyosabban érintett ország: a jelentések szerint eddig több mint 900 feltételezett ebolás esetet és 220 feltételezett halálesetet regisztráltak. A Mongwalu Általános Kórház orvos igazgatója, Richard Lokudu elítélte a kezelőközpont elleni támadást és az erőszakot.

Az országban tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy rengetegen vallási vagy kulturális okokból nem veszik komolyan a vírus jelentette fenyegetést. 

A mostani támadás pedig nem az első eset volt. Néhány napja a dühös tömeg Bunia városában gyújtott fel egy egészségügyi központot. A tűz elől menekülő betegek közül 18 igazoltan fertőzött ember megszökött a karanténból. A mostani incidens során a feldühödött tömeg két, ebolában elhunyt beteg holttestének kiadását követelte, hogy eltemethessék őket.

Ezt azonban a hatóságok nem hagyhatják, miután az ebolával fertőzött betegek holtteste súlyosan fertőző, ráadásul a temetések során általában nagyszámú rokonság gyűlik egybe gyászolni, ami csak tovább segíti a vírus terjedését. A feldühödött tömeget végül csak figyelmeztető lövésekkel sikerült a rendőröknek feloszlatni. 

A Vöröslkereszt igyekszik a lakosok bizalmát visszaállítani, így rendőri felügyelet mellett hetente többször is úgynevezett biztonságos temetést tartanak. A lakosok egy része azonban továbbra is ragaszkodna a hagyományoknak megfelelő szertartáshoz. 

Eközben a WHO vezetője továbbra sem bizakodó a kialakult helyzet kapcsán. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint sürgősen fokozni kell a műveleteket, mert „jelenleg a járvány megelőz minket”. Korábban Ugandában két újabb ebolás esetet jelentettek, így az igazolt esetek száma hétre emelkedett az országban. A WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánította a ritka Bundibugyo ebolatörzs kitörését, azonban a szervezet vezetője szerint a járvány globálissá válásának továbbra is alacsony a kockázata. 

 

Borítókép: Papok mutatnak be szentmisét az áldozatokért (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
