Détári Lajos óta ő az első magyar edző, akit a Fradi akar – de megkapja-e?

A Hajnal Tamással való barátságára is rákérdeztünk, hogy megváltozott-e az ETO és a Fradi versenyfutása miatt a bajnoki címért:

– A szakmai kapcsolatunk természetesen megváltozott, de a személyes nem – válaszolta Borbély Balázs. – Ugyanúgy jóban vagyunk, ugyanúgy beszélünk egymással, ugyanúgy odamegyek a szüleihez, ha néha összefutunk egy meccsen.

Most az FTC sportigazgatójaként Hajnal hívhatja Borbélyt az Üllői útra.

Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont

– reagált korábban Borbély Balázs az esetleges ferencvárosi érdeklődésre.

Nyilvánvalóan nehéz döntést kell meghoznia a 46 éves edzőnek, hiszen a bajnok győrieket nem lenne könnyű elhagyni a Bajnokok Ligája-selejtező előtt. Ugyanakkor az ETO több kulcsembere is távozhat a nyáron – köztük a csapatkapitány, Vitális Milán, a házi gólkirály, Nadir Benbuali és a válogatottba frissen bekerült Tóth Rajmund –, így hosszabb távon a Fradi nagyobb szakmai potenciált jelenthet neki.

Détári Lajos óta ő az első magyar edző, akit a Fradi akar

Legutóbb tizenöt éve nevezett ki magyar vezetőedzőt a Ferencváros. Akkor, 2011-ben Détári Lajos kapta meg a bizalmat, de egy évvel később, harminc meccs után menesztették. Ezután kizárólag külföldi edzőkben bízott a Fradi vezetősége – mindössze a köztes időszakokban beugróként, néhány meccs erejéig vezette a csapatot magyarként az eredendően másodedző Máté Csaba és Leandro.

Détári után sorrendben a következő vezetőedzők irányították a Fradit:

Ricardo Moniz (holland): 2012–2013, 45 mérkőzés, 1,6 pont/meccs

Thomas Doll (német): 2013–2018, 190 mérkőzés, 2,02 pont/meccs

Szerhij Rebrov (ukrán): 2018–2021, 133 mérkőzés, 2,08 pont/meccs

Peter Stöger (osztrák): 2021, 31 mérkőzés, 1,81 pont/meccs

Sztanyiszlav Csercseszov (orosz): 2021–2023, 74 mérkőzés, 1,84 pont/meccs

Dejan Sztankovics (szerb): 2023–2024, 42 mérkőzés, 2,07 pont/meccs

Pascal Jansen (holland): 2024, 30 mérkőzés, 2 pont/meccs

Robbie Keane (ír): 2025–2026, 82 mérkőzés, 2,07 pont/meccs

Közülük a legnagyobb mérföldköveket 2016-ban a tizenkét év után először Fradi-bajnoki címet szerző Thomas Doll, a 2019-ben először Európa-liga, majd 2020-ban Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutó Szerhij Rebrov, valamint az európai tavaszt először megélő, El-nyolcaddöntős Sztanyiszlav Csercseszov érte el – utóbbi bravúrt ismételte meg idén Robbie Keane a csapattal.

Az elmúlt tizenöt évben komolyabban csak egyszer vetődött fel, hogy magyar vezetőedzőnek szavazzon bizalmat a Fradi, amikor Máté Csaba beugróként remekül helytállt a Csercseszov távozása és Sztankovics kinevezése közti időszakban. Tíz meccsből kilencet megnyert, egyet elveszített, átlagban 2,7 pontot szerzett, és sokan úgy gondolták, megkaphatná a bizalmat hosszabb távon is.

– A Fradinak az kell, hogy egy komoly külföldi edzője legyen, akinek komoly ambíciói vannak – indokolta akkor Kubatov Gábor klubelnök, hogy miért nem adtak esélyt Máté Csabának. – Nálunk mindig az volt, hogy a lehetőségeinknél eggyel magasabb polcon lévő edzővel dolgoztunk.