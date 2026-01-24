„Aki olyan mélyen volt, mint én, többé nem fél” – Borbély Balázs a padlóról az NB I élére

– Általában Dunaszerdahely a kiindulópont az önéletrajzában, de én még korábbra mennék vissza. Milyen volt az élet Egyházkarcsán?

– Klasszikus falusi gyerekként nőttem föl, egy tipikusan a szocialista időkre jellemző házban. Édesanyám konyhai dolgozó volt, édesapám huszonöt évet dolgozott a postán. Apu fertőzött meg a futballal, játszott is alacsonyabb szinten. Ott a Csallóközben nem nagyon volt lehetőség más sportra akkoriban. Én is rúgtam a labdát az udvaron apuval, aztán a falusi csapatban is, amíg el nem kerültem a sportiskolába Dunaszerdahelyre.

Borbély Balázs nagyon mélyről állt fel, ezért már nincs benne félelem az ETO edzőjeként, az NB I élén, a Fradi kihívójaként sem (Fotó: Illyés Tibor/MTI)

– Mikor dőlt el, hogy a futball nemcsak egy játék, hanem hivatás lesz az életében?

– Kijártam a középiskolát, és felvettek a tanárképzőre Győrbe, de csak egy hónapot jártam főiskolára. Közben a Dunaszerdahely U19-es csapatában játszottam, és valahogy odakeveredett az egyik meccsünkre az olasz Salernitana elnöke és tulajdonosa. Ez akkor egy Serie C-s klub volt, szükségük volt egy húsz éven aluli játékosra, és engem szúrtak ki. Szombaton volt a meccs, hétfőn már utaztam velük Olaszországba. Végül a két klub nem tudott megegyezni, de a DAC ennek hatására profi szerződést ajánlott nekem. Akkor kellett eldöntenem, hogy mit csinálok: tanulok vagy futballozok? Így ért véget egy hónap után a főiskolai karrierem…

– Bánja?

– Nem konkrétan azt a sulit, de azt igen, hogy nem vágtam bele valami másba. Ha az ember jól beosztja az idejét, és nagyon alázatos, akkor meg lehet oldani a tanulást a futballal párhuzamosan is.

– Ritka, de vannak rá pozitív példák.

– Visszanézve én csak azt tudom mondani, hogy ez olyasmi, amit csinálhattam volna másként.

A pozsonyi panelrengetegből a Bajnokok Ligája óriásai közé

– A DAC-ból 2000-ben az Artmedia Petrzalkához igazolt, amellyel öt évvel később szlovák bajnok lett és bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Lehetett látni előre, hogy nagy dolgok vannak készülőben?

– Dehogy, akkoriban még nem vázoltak föl nagy jövőképeket a klubvezetők. A DAC-cal kiestünk a másodosztályba, pénzügyi gondok is voltak, és kapóra jött, hogy hívott a Petrzalka. Ez Pozsony egyik városrésze, lényegében egy sűrűn lakott lakótelep, tele panelházakkal, mintegy 120 ezer ember otthona. Hétköznapi csapat voltunk, és csak annyi volt a cél, hogy ragadjunk meg az élvonalban. Aztán néhány év alatt annyira összeálltunk, hogy bajnokok lettünk.