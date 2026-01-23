A Fradira fáj a vetélytársak foga, a magyarszabály több csapatnál is gondokat okozhat

Több mint egy hónap kihagyás után rendeznek ismét mérkőzéseket az NB I-ben, a 19. forduló szombat kora délután a Nyíregyháza–Újpest összecsapással veszi kezdetét, majd vasárnap este a Ferencváros–ETO FC rangadóval zárul. A téli felkészülés során a mezőny jelentős része nem radikális átalakításban, hanem finomhangolásban gondolkodott, ennek ellenére így is voltak fontos változások a kluboknál.

Kisebb csodára van szükség, hogy megmaradjon a Kazincbarcika NB I-es tagsága Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

A Ferencvárosnak kulcsembereket kell pótolnia

Felemás őszt zárt az FTC, amely az Európa-ligában szárnyal, a bajnokságban viszont több váratlan botlás is becsúszott, így az ETO FC töltötte az élen az ünnepeket. Robbie Keane vezetőedzőnek két magyar válogatott alapembere, Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kell folytatnia az idényt, előbbi a görög AEK Athénhoz, utóbbi az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz szerződött. A két kulcsjátékos távozása a szakmai veszteségek mellett a magyarszabály miatt is gondokat okozhat a három felkészülési mérkőzéséből kettőt elveszítő, egyen döntetlent játszó zöld-fehéreknek, akik részéről Kubatov Gábor elnök és maga Keane is rengetegszer kritizálta már az MLSZ új rendelkezését, miszerint minden élvonalbeli klub pénzügyi támogatásának jelentős részét egy feltételhez köti: minden egyes mérkőzésen legalább öt magyart (köztük legalább egy 2005. január 1-jén vagy utána született fiatalt) végig a pályán kell tudnia, és főleg ez utóbbi szempontjából nagy veszteség a ligarekordot jelentő összegért távozó Tóth Alex.

Hogy mennyire nehéz őket hazai játékosokkal pótolni, arról Kubatov Gábor fogalmazott meg kemény kritikát a riválisok felé: az elnök elmondta, hogy hiába szerették volna visszaforgatni a pénzt a magyar futballba, és tettek négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekordmagas, közel ötmillió eurós vételi ajánlatot, rendre elutasító választ kaptak. A magyar viszonyok között így is kimagasló kerettel a címvédés abszolút reális elvárás, immár a DVTK-től érkező Elton Acolatséval, aki hét góljával és hat gólpasszával a kanadai táblázat élén található, valamint Franko Kovaceviccsel: a horvát légiós a szlovén NK Celje játékosaként 28 mérkőzésen lépett pályára az ősszel, és ezeken 25 gólt szerzett.