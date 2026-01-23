NB IFerencvárosETO FCÚjpestDVSCZTE FC

A Fradira fáj a vetélytársak foga, a magyarszabály több csapatnál is gondokat okozhat

A téli szünet után szombaton a Nyíregyháza–Újpest mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB I, amelynek nagyobbik részén már túl vagyunk, a legizgalmasabb szakasza viszont még előttünk áll. Az őszi szezont nem a januárban két kulcsemberét elveszítő Ferencváros, hanem a már tavaly tavasszal is remeklő, azóta szintet lépő győri ETO FC zárta az NB I élén, és mivel a Paks és a DVSC is lőtávon belül van, izgalmas versenyfutásra van kilátás a bajnoki címért.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 5:46
A Ferencváros ezúttal is a bajnoki címet célozza meg Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több mint egy hónap kihagyás után rendeznek ismét mérkőzéseket az NB I-ben, a 19. forduló szombat kora délután a Nyíregyháza–Újpest összecsapással veszi kezdetét, majd vasárnap este a Ferencváros–ETO FC rangadóval zárul. A téli felkészülés során a mezőny jelentős része nem radikális átalakításban, hanem finomhangolásban gondolkodott, ennek ellenére így is voltak fontos változások a kluboknál.

Kisebb csodára van szükség, hogy megmaradjon a Kazincbarcika NB I-es tagsága
Kisebb csodára van szükség, hogy megmaradjon a Kazincbarcika NB I-es tagsága Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

A Ferencvárosnak kulcsembereket kell pótolnia

Felemás őszt zárt az FTC, amely az Európa-ligában szárnyal, a bajnokságban viszont több váratlan botlás is becsúszott, így az ETO FC töltötte az élen az ünnepeket. Robbie Keane vezetőedzőnek két magyar válogatott alapembere, Varga Barnabás és Tóth Alex nélkül kell folytatnia az idényt, előbbi a görög AEK Athénhoz, utóbbi az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz szerződött. A két kulcsjátékos távozása a szakmai veszteségek mellett a magyarszabály miatt is gondokat okozhat a három felkészülési mérkőzéséből kettőt elveszítő, egyen döntetlent játszó zöld-fehéreknek, akik részéről Kubatov Gábor elnök és maga Keane is rengetegszer kritizálta már az MLSZ új rendelkezését, miszerint minden élvonalbeli klub pénzügyi támogatásának jelentős részét egy feltételhez köti: minden egyes mérkőzésen legalább öt magyart (köztük legalább egy 2005. január 1-jén vagy utána született fiatalt) végig a pályán kell tudnia, és főleg ez utóbbi szempontjából nagy veszteség a ligarekordot jelentő összegért távozó Tóth Alex.

Hogy mennyire nehéz őket hazai játékosokkal pótolni, arról Kubatov Gábor fogalmazott meg kemény kritikát a riválisok felé: az elnök elmondta, hogy hiába szerették volna visszaforgatni a pénzt a magyar futballba, és tettek négy magyar játékosért a hazai viszonyok között rekordmagas, közel ötmillió eurós vételi ajánlatot, rendre elutasító választ kaptak. A magyar viszonyok között így is kimagasló kerettel a címvédés abszolút reális elvárás, immár a DVTK-től érkező Elton Acolatséval, aki hét góljával és hat gólpasszával a kanadai táblázat élén található, valamint Franko Kovaceviccsel: a horvát légiós a szlovén NK Celje játékosaként 28 mérkőzésen lépett pályára az ősszel, és ezeken 25 gólt szerzett.

A Ferencváros első számú kihívója az az ETO FC, amelynek két játékosát is vitte volna az FTC a téli átigazolási időszakban, a Rába-partiak azonban elutasították a megkeresést. A vasárnapi összecsapás ebből a szempontból is pikáns lehet, no meg persze olyan szempontból sem mindegy, hogy ferencvárosi előzést láthatunk, esetleg Borbély Balázs együttese tudja-e növelni az előnyét.

A harmadik helyen telelő Paksot irányító Bognár György a csapat őszi teljesítményét értékelve elmondta, az eredményekkel elégedett, a mutatott játékkal azonban nem. A 64 esztendős szakember kemény szavakkal  reagált az „önjelölt szakírók” kritikáira, a hullámzó teljesítményt pedig burkoltan összefüggésbe hozta az MLSZ szabályozásával: – Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Emiatt nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is.

Új sportigazgatók és pénzügyi bizonytalanság

A negyedik DVSC-nél és a középmezőnyben tanyázó Újpestnél is új sportigazgatót neveztek ki, ráadásul mindkét klubnál korábbi magyar válogatott futballista tölti be ezentúl a pozíciót: a hajdúságiaknál Bogdán Ádám, a fővárosiaknál pedig Dárdai Pál kezébe került az irányítás, Újpesten pluszban Szélesi Zoltán személyében új vezetőedzőt is kapott az együttes. A 38 éves Bogdán a székfoglalójában kijelentette, futballfilozófiájának alapját a helyi, környékbeli fiatalokra építő, őket a felnőttcsapatba segítő munka adja, vele kapcsolatban Makray Balázs cégvezető azt emelte ki, hogy nagyszerű kapocs is lesz az angol tulajdonos szakmai stábja és a debreceni szakemberek között. Dárdai esetében külön pikantériát ad, hogy rögtön az első meccsén az Újpest azzal a Nyíregyházával csap össze, amelynek edzőjével, Bódog Tamással korábban együtt dolgozott a Herthánál, és aki keményen odaszúrt a lila-fehéreknek.

A ZTE a nem túl jó rajt után alaposan magára talált, az elmúlt időszak azonban mégsem a javuló teljesítményről, hanem a klub körüli anyagi bizonytalanságról szólt. A tavaly nyáron tulajdonosváltáson átesett egyesületnél egy 400 millió forintos banki hitellel szeretnék megoldani a problémákat, ezen összeg törlesztését pedig a zalaegerszegi önkormányzat támogatásából fedeznék. Hiába támogatta azonban város a hitelfelvételt, a bank nem kapott elegendő garanciát, így elutasította a klub kérelmét. Bár nincs veszve semmi – a ZTE másik pénzintézetnél is próbálkozik –, a bizonytalan helyzet miatt az egyesület kénytelen volt megválni több játékosától is: a Bodnár Gergő, Krajcsovics Ábel kettősért például sajtóhírek szerint összesen 700 ezer eurót fizetett ki az Újpest. Az így kapott pénz, kiegészítve Klausz Milán (MTK) játékjogáért kapott összeggel stabilabbá teheti a klub helyzetét, függetlenül attól, hogyan alakulnak a dolgok a hitel terén.

Kik búcsúznak az élvonaltól?

A kiesés elkerüléséért zajló küzdelemben a Kazincbarcika – amely ezentúl Mezőkövesd helyett Miskolcon játssza a hazai mérkőzéseit – helyzete tűnik a legkilátástalanabbnak, az újonc mindössze 11 pontot gyűjtött 18 meccs alatt, és jelen állás szerint nagyon nehéz elképzelni, hogy össze tudja szedni azt a pontmennyiséget, amely elegendő lehet a bennmaradáshoz. A felkészülést egy szerzett és kilenc kapott góllal záró Nyíregyháza hasonlóan mély gödörben van, és bár a sérültek közül többen is felépültek, a csapat sorsa kedvezőtlen eredmények esetén akár már a folytatás első néhány fordulójában megpecsételődhet, ugyanis a közvetlen riválisok közül az Újpest mellett a ZTE-vel és az MTK-val is összecsap. Utóbbinál edzőváltás történt, miután a kék-fehérek csupán egy pontot szedtek össze a legutóbbi öt fordulóban, Horváth Dávid három év elteltével távozott az MTK-tól. A helyére érkező Pinezits Máténak eddig csupán másodosztályú tapasztalata volt – kérdés, ez elég lehet-e a bennmaradás kiharcolásához.

NB I, 19. forduló:

Szombat

  • Nyíregyháza–Újpest FC 12.30 (tv: M4 Sport)
  • Kisvárda–MTK Budapest 15.00 (tv: M4 Sport)
  • Puskás Akadémia FC–Paksi FC 19.45 (tv: M4 Sport)

Vasárnap

  • Debreceni VSC–Diósgyőri VTK 13.00 (tv: M4 Sport)
  • Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC 15.00 (tv: M4 Sport+)
  • Ferencvárosi TC–ETO FC 18.15 (tv: M4 Sport)

Az NB I állását ide kattintva tekintheti meg.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

Horváth József avatarja

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu