Magyar felmenőkkel rendelkezik a Fradi új gólgépe? Kovacevic meglepő dolgot állít

Beigazolódtak a sajtóinformációk, és a csütörtökön az Európa-liga alapszakaszában a görög Panathinaikosz ellen készülő Ferencváros megszerezte a szlovén Celje igencsak gólerős támadóját, Franko Kovacevicet. A 26 éves csatár, valamint a Diósgyőrtől megszerzett Elton Acolatse érkeztével megnyugodhatnak a Fradi szurkolói, ugyanis – egyelőre csak papíron – sikerült Varga Barnabás utódait megtalálni. Az adatok nagyon jók, hiszen a két támadó a jelenlegi idényben összesen 33 gólt szerzett – Kovacevic 25, míg Acolatse nyolc találatot jegyez –, ami több mint biztató a jövőre nézve.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás, Franko Kovacevic és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál. Forrás: Fradi.hu

A Fradi nemcsak anyagilag nyerhet az új játékosok érkeztével

A két csatár érkeztével kezdenek megnyugodni a kedélyek, igaz, rájuk egyelőre csak az NB I-ben számíthat Robbie Keane vezetőedző, míg a nemzetközi kupákban majd az egyenes kieséses szakaszban léphetnek először pályára zöld-fehérben. Igaz, utóbbi premierjük is garantált, hiszen a Fradi már két fordulóval az alapszakasz befejezte előtt biztosította a helyét az Európa-liga továbbjutói között. Ha megnézzük az elmúlt napok történéseit, akkor azt láthatjuk a Transfermarkt adatai szerint, hogy anyagilag mindenképpen nyert az FTC a játékoseladások és vásárlások esetében.

Eladási oldal:

Varga Barnabás – 4,5 millió euró,

Tóth Alex – 12 millió euró + bónuszok (összesen 15 millió euró).

Vételi oldal:

Elton Acolatse – 1,5 millió euró,

Franko Kovacevic – hárommillió euró.

Összesen: 12 millió euró plusz. Ráadásul a horvát csatár a szlovén bajnokságban 14 meccsen 11, az Európa-liga selejtezőjében négy mérkőzésen négy, a Konferencialigában pedig hat találkozón öt alkalommal volt eredményes.

Íme néhány „bizonyíték", miért is örülhetnek Kovacevicnek a Fradi szurkolói:

Kovacevic sem tagadja, a felmenői között lehet magyar

De mennyire igaz az, hogy nemcsak horvát, hanem magyar vér is csörgedezik az ereiben? A választ maga Kovacevic adta meg a Fradi Zóna adásában, miután egy kérdésre felelve elmondta, lehetnek magyar felmenői.

Amikor fiatalabb voltam, mindig mondták, hogy a nagymamám részéről Magyarországról érkezett a család. Először csak ott éltek a rokonaim, de nyilván utána kell jobban nézni a dokumentumoknak. De mivel sokáig ott éltek, igen, jómagam is pontosan tudom, hogy ez egy lehetséges dolog

– mondta Kovacevic.

Ebben az esetben állampolgárságot is szerezhetne, azaz megfelelne a magyaros ajánlásnak.