fradivarga barnabásfranko kovacevicceljemagyar származású

Magyar felmenőkkel rendelkezik a Fradi új gólgépe? Kovacevic meglepő dolgot állít

Nagyon úgy tűnik, hogy a 36-szoros magyar bajnok Franko Kovacevic személyében nemcsak megtalálta Varga Barnabás utódát, de vele akár a magyar ajánlásnak is megfelelhetnek a későbbiek folyamán. A Fradi egyszeres horvát válogatott csatárának ugyanis nagymamája révén magyar felmenői is vannak, azaz ha akar, állampolgárságért is folyamodhat. Minderről maga a támadó mesélt a Fradi Zónában.

Molnár László
2026. 01. 21. 10:53
Nagymamájának felmenői révén magyar vér is csörgedezhet Kovacevic ereiben
Nagymamájának felmenői révén magyar vér is csörgedezhet Kovacevic ereiben Forrás: Fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beigazolódtak a sajtóinformációk, és a csütörtökön az Európa-liga alapszakaszában a görög Panathinaikosz ellen készülő Ferencváros megszerezte a szlovén Celje igencsak gólerős támadóját, Franko Kovacevicet. A 26 éves csatár, valamint a Diósgyőrtől megszerzett Elton Acolatse érkeztével megnyugodhatnak a Fradi szurkolói, ugyanis – egyelőre csak papíron – sikerült Varga Barnabás utódait megtalálni. Az adatok nagyon jók, hiszen a két támadó a jelenlegi idényben összesen 33 gólt szerzett – Kovacevic 25, míg Acolatse nyolc találatot jegyez –, ami több mint biztató a jövőre nézve.

A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás, Franko Kovacevic és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál.
A Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás, Franko Kovacevic és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál. Forrás: Fradi.hu

A Fradi nemcsak anyagilag nyerhet az új játékosok érkeztével

A két csatár érkeztével kezdenek megnyugodni a kedélyek, igaz, rájuk egyelőre csak az NB I-ben számíthat Robbie Keane vezetőedző, míg a nemzetközi kupákban majd az egyenes kieséses szakaszban léphetnek először pályára zöld-fehérben. Igaz, utóbbi premierjük is garantált, hiszen a Fradi már két fordulóval az alapszakasz befejezte előtt biztosította a helyét az Európa-liga továbbjutói között. Ha megnézzük az elmúlt napok történéseit, akkor azt láthatjuk a Transfermarkt adatai szerint, hogy anyagilag mindenképpen nyert az FTC a játékoseladások és vásárlások esetében.

Eladási oldal:

  • Varga Barnabás – 4,5 millió euró,
  • Tóth Alex – 12 millió euró + bónuszok (összesen 15 millió euró).

Vételi oldal:

  • Elton Acolatse – 1,5 millió euró,
  • Franko Kovacevic – hárommillió euró.

Összesen: 12 millió euró plusz. Ráadásul a horvát csatár a szlovén bajnokságban 14 meccsen 11, az Európa-liga selejtezőjében négy mérkőzésen négy, a Konferencialigában pedig hat találkozón öt alkalommal volt eredményes.

Íme néhány „bizonyíték", miért is örülhetnek Kovacevicnek a Fradi szurkolói:

Kovacevic sem tagadja, a felmenői között lehet magyar

De mennyire igaz az, hogy nemcsak horvát, hanem magyar vér is csörgedezik az ereiben? A választ maga Kovacevic adta meg a Fradi Zóna adásában, miután egy kérdésre felelve elmondta, lehetnek magyar felmenői. 

Amikor fiatalabb voltam, mindig mondták, hogy a nagymamám részéről Magyarországról érkezett a család. Először csak ott éltek a rokonaim, de nyilván utána kell jobban nézni a dokumentumoknak. De mivel sokáig ott éltek, igen, jómagam is pontosan tudom, hogy ez egy lehetséges dolog

– mondta Kovacevic.

Ebben az esetben állampolgárságot is szerezhetne, azaz megfelelne a magyaros ajánlásnak.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekagysejt

Két szürke agysejt

Bayer Zsolt avatarja

Bohár Dani bemutatta, ki is ez a nő valójában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.