ftcfranko kovacevicferencváros

Gólerős játékost igazolt Varga Barnabás posztjára a Ferencváros

Újabb bejelentést tett az NB I bajnoka. Az FTC Elton Acolatse hétfői leigazolása után kedden azt közölte, hogy szerződtette az NK Celje horvát támadóját. Franko Kovacevic a Konferencialiga és a szlovén bajnokság góllövőlistájának éléről érkezik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 17:36
A Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás, Franko Kovacevic és az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál. Forrás: fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beigazolódtak a sajtóinformációk. A jól értesültek tudni vélték, hogy a csatár elhagyta csapata spanyolországi edzőtáborát, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi teszteken, a szlovén sajtóban pedig már a hivatalos bejelentés előtt arról írtak, hogy az FTC mindenben megegyezett a Celjével Franko Kovacevic átigazolása ügyében. Az ügy végére végül kedden 17.00-kor került pont, ekkor jelentette be hivatalosan a Ferencváros, hogy Franko Kovacevic az Európa-ligában is érdekelt magyar bajnokcsapatban folytatja.

Franko Kovacevic (balra) lehet Varga Barnabás utódja az FTC-nél
Franko Kovacevic (balra) lehet Varga Barnabás utódja az FTC-nél (Fotó: DPA/Heiko Becker)

 

Gólerős szezont fut az FTC új szerzeménye

A 26 éves csatár két napon belül tehát az FTC második igazolása a posztra, ami nem véletlen, hiszen a csapat leggólerősebb tagja, Varga Barnabás a közelmúltban a görög AEK Athén játékosa lett. Franko Kovacevic ajánlólevele mindenesetre jónak tűnik, a futballista mérlege a 2025/2026-os szezon eddigi felében 28 mérkőzésen 25 találat. A horvát a szlovén bajnokságban 14 meccsen 11, az Európa-liga selejtezőjében négy mérkőzésen négy, a Konferencialigában pedig hat találkozón öt alkalommal volt eredményes.

 

Több országban megfordult korábban

Franko Kovacevic hazájában, Horvátországban nevelkedett, utánpótlásszinten megfordult a Hajduk Split együttesében is. Idővel légiósnak állt, 2019-ben a jelenleg is német első osztályú Hoffenheim második csapatához igazolt, ahol 12 meccsen hétszer volt eredményes. A németektől kölcsönben előbb az amerikai Cincinnatihez, majd a ciprusi Pafoszhoz ment, ezután pedig a szlovén NK Domzale csapatát erősítette, ahol 34 mérkőzésen 14 alkalommal volt eredményes hat előkészítés mellett.

A Domzale után újra Németország, a Wehen Wiesbaden következett, e klub színeiben a Hertha BSC ellen duplázott, de a St.Pauli és a Padeborn ellen is betalált a másodosztályban. Kovacevic egy dél-koreai kitérőt (Gangwon FC) követően tavaly nyáron a Celjéhez került, ahol igencsak gólerős formát mutatott.

Kovacevic az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában csütörtökön, a Panathinaikosz ellen pályára lépő Ferencváros harmadik téli szerzeménye a fentebb már említett Acolatse, valamint az argentin hátvéd, Mariano Gómez mellett.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.