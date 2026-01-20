Gólerős játékost igazolt Varga Barnabás posztjára a Ferencváros

Beigazolódtak a sajtóinformációk. A jól értesültek tudni vélték, hogy a csatár elhagyta csapata spanyolországi edzőtáborát, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi teszteken, a szlovén sajtóban pedig már a hivatalos bejelentés előtt arról írtak, hogy az FTC mindenben megegyezett a Celjével Franko Kovacevic átigazolása ügyében. Az ügy végére végül kedden 17.00-kor került pont, ekkor jelentette be hivatalosan a Ferencváros, hogy Franko Kovacevic az Európa-ligában is érdekelt magyar bajnokcsapatban folytatja.

Franko Kovacevic (balra) lehet Varga Barnabás utódja az FTC-nél (Fotó: DPA/Heiko Becker)

Gólerős szezont fut az FTC új szerzeménye

A 26 éves csatár két napon belül tehát az FTC második igazolása a posztra, ami nem véletlen, hiszen a csapat leggólerősebb tagja, Varga Barnabás a közelmúltban a görög AEK Athén játékosa lett. Franko Kovacevic ajánlólevele mindenesetre jónak tűnik, a futballista mérlege a 2025/2026-os szezon eddigi felében 28 mérkőzésen 25 találat. A horvát a szlovén bajnokságban 14 meccsen 11, az Európa-liga selejtezőjében négy mérkőzésen négy, a Konferencialigában pedig hat találkozón öt alkalommal volt eredményes.

Több országban megfordult korábban

Franko Kovacevic hazájában, Horvátországban nevelkedett, utánpótlásszinten megfordult a Hajduk Split együttesében is. Idővel légiósnak állt, 2019-ben a jelenleg is német első osztályú Hoffenheim második csapatához igazolt, ahol 12 meccsen hétszer volt eredményes. A németektől kölcsönben előbb az amerikai Cincinnatihez, majd a ciprusi Pafoszhoz ment, ezután pedig a szlovén NK Domzale csapatát erősítette, ahol 34 mérkőzésen 14 alkalommal volt eredményes hat előkészítés mellett.

A Domzale után újra Németország, a Wehen Wiesbaden következett, e klub színeiben a Hertha BSC ellen duplázott, de a St.Pauli és a Padeborn ellen is betalált a másodosztályban. Kovacevic egy dél-koreai kitérőt (Gangwon FC) követően tavaly nyáron a Celjéhez került, ahol igencsak gólerős formát mutatott.