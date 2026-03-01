Futótűzként terjed a neten Kunhalmi Ágnes legújabb agymenése, Magyar Péter foghatja a fejét

Felhévizy nagyon élvezi a kampányidőszakokat. Ilyenkor felfokozott a hangulat, a választás foglalkoztatja az embereket, mindenki latolgat, esélyeket elemez, mérlegel. Azonban a mostani kampányban csúcsosodott ki igazán, hogy a közvélemény-kutatások alkalmasak a választás befolyásolására is. Ezért a Tisza Párt házi közvélemény-kutató cégei rendre olyan eredményeket publikálnak, már mondhatjuk azt, hogy 2024 óta, amelyek jelentős Tisza-előnyt mutatnak, így akarják az esélyesség látszatát felmutatva a baloldali és a billegő szavazókat Magyar Péter mellé állítani.
Agyafúrt ötlet ez, mert a sorozatos vereségek után a baloldali szavazók már elveszítették a győzelembe vetett hitüket. Ezt a hitet adták vissza ezek a cégek a vágyvezérelt, de ugyanakkor tudatosan publikált adataikkal. Ez a manipulációs kerekasztal egymásra figyelve hozta ki rendre a friss eredményeket, természetesen a Tisza-előnyöket kimutatva.
A héten azonban egy nagyon fontos dolog történt, miután a Medián kihozott egy irreálisan magas, 20 százalékos Tisza-vezetést.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán bejelentette, hogy a birtokába került a Medián valódi januári felmérése, amely köszönőviszonyban sem volt a cég által publikált felméréssel. Egyértelműen kiderült: Hann Endréék meghamisították a valós adatokat. A Medián sajtóban publikált számai szerint ugyanis a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon állt. A valódi, vagyis a nem kozmetikázott felmérés alapján azonban a Tisza és a Fidesz is 36 százalékon állt.
Ezzel gyakorlatilag a kör bezárult, lebuktak, nincs ezen mit szépíteni.
Ebben a helyzetben érkezett meg a baloldal humoristája, Kunhalmi Ágnes, aki jó érzékkel a következő posztolta a Facebook-oldalán:
„Vajon mikor hazudik a Fidesz? Amikor vezet 5%-kal a Nézőpontnál, vagy amikor Deák Dániel a Tisza előnyét megkérdőjelezve egálba hozza a Mediánnál a Fideszt és a Tiszát. Valójában mindig hazudnak.”
De az az igazság, hogy nem is csodálkozhatunk Kunhalmi szavain. Ugyanis korábban a Blikk Talk vendégeként elmesélte, hogy hétéves korától tizenhat éves koráig a színészi pálya érdekelte, de ahogy teltek az évek, a gyermekkori vágyak, álmok átalakultak. Azonban ezek az ifjúkori évek nem múltak el nyomtalanul, hiszen politikusként is kamatoztatta korábbi, ez irányú érdeklődését.
A legemlékezetesebb alakítását az MTVA-székház elfoglalására tett kísérletben nyújtotta, amikor nekirohant a bezáródó ajtónak, és eljátszotta a hattyú halálát. Ez után a szánalmas műesés után a közösségi médiában közönségszavazást kezdeményeztek alternatív Oscar-jelölésére. Volt olyan is, hogy nem bírta ki nevetés nélkül a saját sajtótájékoztatóját; vagy megfeledkezve arról, hogy veszi a kamera, idétlenül pörgette a szoknyáját, majd integetni kezdett.
Jól látható, Kunhalmi nagyon szeretne felkapaszkodni valahogy Magyar Péter listájára, még nyomásgyakorlásként össze is szedte az egyéni induláshoz szükséges aláírások, annak ellenére, hogy a pártja bejelentette, hogy nem méreti meg magát a választáson. Azonban Ágika nem a legélesebb kés a baloldali fiókban, most is nagyon rossz ütemérzékkel szólalt meg, így nagy fejtörést okozhat Magyar Péternek, aki ilyenkor egész biztosan fogja a fejét, hogy most mitévő legyen. „Közeleg az igazság pillanata” – gondolta magában Felhévizy, és kiült az erkélyre meginni egy finom jázminteát.
Borítókép: Kunhalmi Ágnes (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)
