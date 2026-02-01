idezojelek
Poszt-trauma

Hann Endrét fülön csípték, szempillantás alatt dőlt romba a Medián kártyavára

Magyar Péter foghatja a fejét.

Felhévizy Félix
Felhévizy úgy döntött, hogy palóclevest és rakott krumplit főz ebédre. Kikereste a neten a legjobb recepteket az elkészítéshez. 

Hann Endre, Mráz Ágoston Sámuel
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Össze is írta a hozzávalókat, de közben szemet szúrt neki Mráz Ágoston Sámuel posztja, amelyben a Nézőpont Intézet vezetője lerántotta a leplet a Medián kutatásáról:

Valami nem stimmel a Medián számaival… A print hvg-ben publikált adatok szerint a magyarok 90, a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson. Egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi. Márpedig ezek alapján nehéz hinni a Medián számainak.

A Medián felmérései körül korábban is akadtak viták, egyik kutatásuk után pedig már maga Hann Endre is magyarázkodásba kezdett. A cég ügyvezetője előre jelezte: 

nem zárható ki, hogy az áprilisi választási eredmény jelentősen eltér majd a mostani prognózisuktól.

Az a helyzet, hogy mostanra kizárólag a balos közvélemény-kutató intézetek tartják még tűzben a Tisza Párt szavazóit. Ez is a feladatuk, mert jól láthatóan a Tisza Párt kifulladt, kipukkadt a kamuból fújt lufi. 

Ha az ember felmegy a Facebookra és szembe kerül tiszásokkal, mindegyikük a közvélemény-kutatásokra hivatkozva bízik Magyar Péter győzelmében. Nem véletlenek tehát ezek az adatok, amiket rendre publikálnak a balos intézetek. Ezért volt nagyon fontos Mráz Ágoston Sámuel mostani posztja, mert ezzel a leleplezéssel bebizonyította, hogy miként próbálnak meg manipulálni Hann Endréék. így talán már a józanul gondolkodó baloldalak számára is egyértelművé válhat a Tisza Párt mélyrepülése - gondolta magában Felhévizy és elindul bevásárolni a vasárnapi ebédhez.

Borítókép: Hann Endre, a Medián vezetője (Forrás: Forrás: YouTube / ATV)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekDelta Force

A venezuelai helyzet (2. rész)

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojeleknemzet

Magyar Péter önálló mozgást imitál

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekukrán

Budapest nem Wilsonovo Mesto!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektelefon

Miért egyedül? A teló nem barát

