Hann Endrét fülön csípték, szempillantás alatt dőlt romba a Medián kártyavára

Felhévizy úgy döntött, hogy palóclevest és rakott krumplit főz ebédre. Kikereste a neten a legjobb recepteket az elkészítéshez.
További Poszt-trauma híreink
Össze is írta a hozzávalókat, de közben szemet szúrt neki Mráz Ágoston Sámuel posztja, amelyben a Nézőpont Intézet vezetője lerántotta a leplet a Medián kutatásáról:
Valami nem stimmel a Medián számaival… A print hvg-ben publikált adatok szerint a magyarok 90, a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson. Egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi. Márpedig ezek alapján nehéz hinni a Medián számainak.
További Poszt-trauma híreink
A Medián felmérései körül korábban is akadtak viták, egyik kutatásuk után pedig már maga Hann Endre is magyarázkodásba kezdett. A cég ügyvezetője előre jelezte:
nem zárható ki, hogy az áprilisi választási eredmény jelentősen eltér majd a mostani prognózisuktól.
Az a helyzet, hogy mostanra kizárólag a balos közvélemény-kutató intézetek tartják még tűzben a Tisza Párt szavazóit. Ez is a feladatuk, mert jól láthatóan a Tisza Párt kifulladt, kipukkadt a kamuból fújt lufi.
További Poszt-trauma híreink
Ha az ember felmegy a Facebookra és szembe kerül tiszásokkal, mindegyikük a közvélemény-kutatásokra hivatkozva bízik Magyar Péter győzelmében. Nem véletlenek tehát ezek az adatok, amiket rendre publikálnak a balos intézetek. Ezért volt nagyon fontos Mráz Ágoston Sámuel mostani posztja, mert ezzel a leleplezéssel bebizonyította, hogy miként próbálnak meg manipulálni Hann Endréék. így talán már a józanul gondolkodó baloldalak számára is egyértelművé válhat a Tisza Párt mélyrepülése - gondolta magában Felhévizy és elindul bevásárolni a vasárnapi ebédhez.
További Poszt-trauma híreink
Borítókép: Hann Endre, a Medián vezetője (Forrás: Forrás: YouTube / ATV)
…
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)
Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.
Hann Endre esete Freuddal
A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A venezuelai helyzet (2. rész)
Magyar Péter önálló mozgást imitál
Budapest nem Wilsonovo Mesto!
Miért egyedül? A teló nem barát
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Orbán okozhatja Magyar Péter bukását, saját embere lökheti a szakadékba a Tisza Pártot
Hatalmas baklövés.
Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába
Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?
Magyar Péter ismét balról kapott méretes pofont, ebből nagy balhé lesz
Hatalmas erőt mutatott a Fidesz.
Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik
Egyre erősödik sokakban az érzés.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Még egyszer – utoljára – a Lázár elleni hisztériáról
Azoknak pedig ott Gyöngyösön egy üzenet küldhető: saját fajtátok ocsmány árulói vagytok.
Klára, Péter és az átváltozás
A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!
Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)
Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.
Hann Endre esete Freuddal
A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!