Hann Endrét fülön csípték, szempillantás alatt dőlt romba a Medián kártyavára

Össze is írta a hozzávalókat, de közben szemet szúrt neki Mráz Ágoston Sámuel posztja, amelyben a Nézőpont Intézet vezetője lerántotta a leplet a Medián kutatásáról:

Valami nem stimmel a Medián számaival… A print hvg-ben publikált adatok szerint a magyarok 90, a fiatalok 93 százaléka biztosan részt venne a választáson. Egy kutatásban egyetlen téves adat is olyan, mint a záptojás: az egész ételt tönkre teszi. Márpedig ezek alapján nehéz hinni a Medián számainak.