Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

A tények: a Momentum, az MSZP, az LMP, Gattyán, Vona Gábor és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak az idei választáson.

A DK egyelőre még talpon van. Azonban ennek a visszalépési cunaminak a hullámai elérték Dobrevéket is, és a közvélemény-kutatási adatok nem sok jót ígérnek a számukra.

Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos posztban csapott oda Magyar Péternek:

„Ráadásul Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik. Tegnap azt írja, hogy minden mérhető párttal leül majd, hogy helyreállítsa a demokráciát. Na de ha el se indulnak? Akkor hogy lesznek mérhetőek? Vagy csak a Fidesszel akar egyezkedni? Annyi a bűne a DK-nak meg már a Kutyapártnak, hamarosan a Jobbiknak is, hogy elindulnak egy választáson. Zsarolnak, fenyegetnek mindenkit, aki élni akar a jogával. Meg azokat is, akiknek nem a Tisza a pártja.”