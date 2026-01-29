idezojelek
Poszt-trauma

Gyurcsány bizalmi emberének szavai lavinát indíthatnak el Magyar Péter ellen

Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter útjából szép lassan mindenki félreáll. Hogy maguktól hozták meg a döntésüket vagy valahonnan megkérték őket, az tulajdonképpen mindegy is.

Magyar Péter (Fotó: Képernyőkép)

A tények: a Momentum, az MSZP, az LMP, Gattyán, Vona Gábor és Márki-Zay formációja már kapitulált is, nem indulnak az idei választáson. 

A DK egyelőre még talpon van. Azonban ennek a visszalépési cunaminak a hullámai elérték Dobrevéket is, és a közvélemény-kutatási adatok nem sok jót ígérnek a számukra. 

Gréczy Zsolt, a párt egyik prominense, Gyurcsány egykori jobbkeze egy vitriolos posztban csapott oda Magyar Péternek:

„Ráadásul Magyar Péter hazugsága mindig lelepleződik. Tegnap azt írja, hogy minden mérhető párttal leül majd, hogy helyreállítsa a demokráciát. Na de ha el se indulnak? Akkor hogy lesznek mérhetőek? Vagy csak a Fidesszel akar egyezkedni? Annyi a bűne a DK-nak meg már a Kutyapártnak, hamarosan a Jobbiknak is, hogy elindulnak egy választáson. Zsarolnak, fenyegetnek mindenkit, aki élni akar a jogával. Meg azokat is, akiknek nem a Tisza a pártja.”

Sok minden nincs az életben, amiben egyet tudok érteni Gréczy Zsolttal, talán csak a Fradi-szeretet az, de most igazat kell hogy adjak neki. Azt nagyon jól látja, hogy a demokráciáról papoló Magyar Péter és köre szinte fenyegeti azokat, akik indulni szándékoznak a választáson.

Ez a kétszínű, hazug, mindenkit lenéző politika egyre több embernek szúr szemet. Már a baloldalon is kiverte a biztosítékot Magyar Péter személye, Gréczy szavai pedig tovább bővíthetik az elégedetlenek táborát.

Az igazán kemény időszak pedig még csak most kezdődik.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc és Gréczy Zsolt (Forrás: Facebook)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 


 

