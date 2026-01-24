Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

Azt történik, amire előre lehetett számítani. A baloldali jelöltek egymással marakodnak. Mostanra már odáig fajult a helyzet például a budapesti 4-es választókerületben, hogy a nagyszájú Tordai Bence a körzet egyik indulója már a baloldal házi közvélemény-kutató cégének a méréseit is vitatja.
Tordai a Facebook: oldalán borult ki, a következőket írta:
„Vegyük komolyan önmagunkat, egymást és a budai szavazókat! Ma közzétesznek egy számsort, ami a megrendelő szerint a budapesti 4-es választókerületben induló jelöltek támogatottságát tükrözi. A kutatást névleg egy magánszemély rendelte meg, a valóságban konkrét tudásunk van róla, hogy a tiszás Koncz Áron stábjában született erről a döntés. Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat… Nem ismerjük persze a pontos kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, mindezek miatt nem is érdemes túl sok figyelmet szentelni a Publicus számainak.”
A rend kedvéért ezen a Publicus eredményen akadt ki Tordai:
Dr. Koncz Áron/TISZA: 43%
Fülöp Attila/FIDESZ: 29%
Tordai Bence/független: 13%
Hallkan jegyzem meg, hogy Pulaiék mérései rendre felülreprezentálják a baloldali formációkat és jelölteket. Ezek alapján könnyen elképzelhető, hogy a két marakodó balos jelölt egyaránt rosszul fog járni.
Én szóltam.
Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)
…
