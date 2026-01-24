idezojelek
Poszt-trauma

Tordai Bence őrült ámokfutásba kezdett, teljesen kiborult Pulaiék mérése miatt

Marakodik a baloldal.

Csépányi Balázs
Tisza Pártpublicuspulai andráskutatás 2026. 01. 24.
Azt történik, amire előre lehetett számítani. A baloldali jelöltek egymással marakodnak. Mostanra már odáig fajult a helyzet például  a budapesti 4-es választókerületben, hogy a nagyszájú Tordai Bence a körzet egyik indulója már a baloldal házi közvélemény-kutató cégének a méréseit is vitatja.

Tordai Bence, Pulai András
Pulai András - Forrás: ATV / YouTube

Tordai a Facebook: oldalán borult ki, a következőket írta:

„Vegyük komolyan önmagunkat, egymást és a budai szavazókat! Ma közzétesznek egy számsort, ami a megrendelő szerint a budapesti 4-es választókerületben induló jelöltek támogatottságát tükrözi. A kutatást névleg egy magánszemély rendelte meg, a valóságban konkrét tudásunk van róla, hogy a tiszás Koncz Áron stábjában született erről a döntés. Meglepő, hogy egy tiszás kampánystáb az általuk óbaloldali propagandistának nevezett Pulai Andrással végeztet kutatást, de biztos mindenre van magyarázat… Nem ismerjük persze a pontos kérdéssort és a kutatás módszertanát sem, mindezek miatt nem is érdemes túl sok figyelmet szentelni a Publicus számainak.”

A rend kedvéért ezen a Publicus eredményen akadt ki Tordai:

Dr. Koncz Áron/TISZA: 43%

Fülöp Attila/FIDESZ: 29%

Tordai Bence/független: 13%

Hallkan jegyzem meg, hogy Pulaiék mérései rendre felülreprezentálják a baloldali formációkat és jelölteket. Ezek alapján könnyen elképzelhető, hogy a két marakodó balos jelölt egyaránt rosszul fog járni.

Én szóltam.

Borítókép: Tordai Bence (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

