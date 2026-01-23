Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Mr. és Mrs Smith + videó

Kicsoda Angelina Jolie?

Angelina Jolie 1975-ben született Los Angelesben, Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező és humanitárius aktivista. Pályafutása során egyaránt bizonyította tehetségét drámai szerepekben (Girl, Interrupted), akciófilmekben (Tomb Raider), valamint romantikus produkciókban is.

Angelina Jolie a Maria című, 2024-es filmben - Fotó: Mafab.hu

Karizmatikus jelenléte és erős női karakterei a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb hollywoodi sztárjává tették.

Angelina Jolie édesapja

Angelina Jolie édesapja Jon Voight Oscar-díjas amerikai színész, aki a hetvenes évektől kezdve Hollywood egyik meghatározó alakja. Bár pályafutása rendkívül sikeres, apa és lánya kapcsolata hosszú időn át feszült volt, amit mindketten nyíltan vállaltak a nyilvánosság előtt. Az évek során kapcsolatuk fokozatosan rendeződött, és Voight hatása – akár közvetve is – fontos része Jolie művészi örökségének.

5. A Mr. és Mrs. Smith (2005)

E heti mozink egy akcióvígjáték, amely a házassági komédiát ötvözi a kémfilmek világával. A filmet Doug Liman rendezte, a főszerepekben Angelina Jolie és Brad Pitt láthatók.

John és Jane Smith látszólag átlagos házaspárként élnek egy amerikai külvárosban - Fotó: Mafab.hu

A film friss, lendületes stílusával és humoros párbeszédeivel hamar közönségkedvenc lett, miközben látványos akciójelenetekkel és ironikus hangvétellel forgatja ki a klasszikus romantikus filmek sémáit.

A történet röviden…

John és Jane Smith látszólag átlagos házaspárként élnek egy amerikai külvárosban, ám mindketten súlyos titkot rejtegetnek: valójában profi bérgyilkosok rivális szervezeteknek dolgozva.

A Mr. és Mrs. Smith szórakoztató, lendületes film, amely egyszerre kínál akciót, humort és romantikát - Fotó: Mafab.hu

Amikor kiderül az igazság, és egymást kapják célpontként, házasságuk szó szerint robbanásveszélyessé válik. A halálos összecsapásból azonban fokozatosan újraéledő érzelmek és váratlan összefogás bontakozik ki.