Az öt legjobb Agelina Jolie-film – Mr. és Mrs Smith + videó

Egy házasság, két titkos élet – és egy robbanásveszélyes szerelem története.

Csépányi Balázs
2026. 01. 23. 20:00
A múlt héten befejeződött Gérard Depardieu filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Sorozatunkban ezúttal Angelina Jolie filmjeit vesszük górcső alá. Mini toplistánkon az ötödik helyet egy igazi hollywoodi szuperprodukció, a Mr. és Mrs Smith szerezte meg. Először azonban engedjenek meg pár szót a most induló ötrészes sorozatunk világhírű színésznőjéről.

Kicsoda Angelina Jolie?

Angelina Jolie 1975-ben született Los Angelesben, Oscar-díjas amerikai színésznő, rendező és humanitárius aktivista. Pályafutása során egyaránt bizonyította tehetségét drámai szerepekben (Girl, Interrupted), akciófilmekben (Tomb Raider), valamint romantikus produkciókban is. 

Angelina Jolie
Angelina Jolie a Maria című, 2024-es filmben - Fotó: Mafab.hu

Karizmatikus jelenléte és erős női karakterei a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb hollywoodi sztárjává tették.

Angelina Jolie édesapja

Angelina Jolie édesapja Jon Voight Oscar-díjas amerikai színész, aki a hetvenes évektől kezdve Hollywood egyik meghatározó alakja. Bár pályafutása rendkívül sikeres, apa és lánya kapcsolata hosszú időn át feszült volt, amit mindketten nyíltan vállaltak a nyilvánosság előtt. Az évek során kapcsolatuk fokozatosan rendeződött, és Voight hatása – akár közvetve is – fontos része Jolie művészi örökségének.

5. A Mr. és Mrs. Smith (2005)

E heti mozink egy akcióvígjáték, amely a házassági komédiát ötvözi a kémfilmek világával. A filmet Doug Liman rendezte, a főszerepekben Angelina Jolie és Brad Pitt láthatók. 

Angelina Jolie
John és Jane Smith látszólag átlagos házaspárként élnek egy amerikai külvárosban - Fotó: Mafab.hu

A film friss, lendületes stílusával és humoros párbeszédeivel hamar közönségkedvenc lett, miközben látványos akciójelenetekkel és ironikus hangvétellel forgatja ki a klasszikus romantikus filmek sémáit.

A történet röviden…

John és Jane Smith látszólag átlagos házaspárként élnek egy amerikai külvárosban, ám mindketten súlyos titkot rejtegetnek: valójában profi bérgyilkosok rivális szervezeteknek dolgozva. 

Angelina Jolie
A Mr. és Mrs. Smith szórakoztató, lendületes film, amely egyszerre kínál akciót, humort és romantikát - Fotó: Mafab.hu

Amikor kiderül az igazság, és egymást kapják célpontként, házasságuk szó szerint robbanásveszélyessé válik. A halálos összecsapásból azonban fokozatosan újraéledő érzelmek és váratlan összefogás bontakozik ki.

Érdekességek a filmről

  • A film forgatása alatt alakult ki Angelina Jolie és Brad Pitt világszerte ismert kapcsolata.
  • A szerepeket eredetileg más színészeknek szánták, a végleges párosítás jelentősen hozzájárult a film sikeréhez.
  • A produkció világszerte több mint 480 millió dolláros bevételt ért el.
  • A film tudatosan játszik rá a házassági konfliktusok abszurditására, miközben akciófilmes keretek között marad.
  • Angelina Jolie saját maga végezte el számos kaszkadőrjelenetét.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Mr. és Mrs. Smith szórakoztató, lendületes film, amely egyszerre kínál akciót, humort és romantikát. Angelina Jolie magabiztos, karizmatikus alakítása és a két főszereplő közötti kémia teszi igazán emlékezetessé a történetet. Azoknak ajánlott, akik könnyed, mégis látványos mozira vágynak, és szeretik, amikor egy film játékosan kiforgatja a megszokott műfaji szabályokat.

Idővonal – 2005, amikor a világ gyorsuló tempóra kapcsolt… 

  • Elindul a YouTube, amely alapjaiban változtatja meg a videófogyasztást és az online tartalomgyártást.
  • Mahmúd Ahmadinezsád megnyeri az iráni elnökválasztást, új feszültségeket hozva a nemzetközi politikába.
  • A Katrina hurrikán pusztító erejű károkat okoz az Egyesült Államokban, különösen New Orleans térségében.
  • Franciaország és Hollandia népszavazáson elutasítja az európai alkotmányos szerződést, megingatva az EU-integráció lendületét.
  • A mobiltelefonok tömegesen kezdenek kamerával és interneteléréssel terjedni, átalakítva a hétköznapi kommunikációt.
  • A digitális zenehallgatás válik uralkodóvá, az iPod és az online zeneáruházak aranykorukat élik.

Az Angelina Jolie filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: A film forgatása alatt alakult ki Angelina Jolie és Brad Pitt világszerte ismert kapcsolata (Fotó: Mafab.hu)

 

