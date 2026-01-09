A Gérard Depardieu filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy klasszikus mozi, Az utolsó metró (Le Dernier Métro) szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy történelmi dráma, a Danton lett, a bronzérmet egy romantikus dráma, a Zöld kártya szerezte meg. Ezen a héten már az ezüstérmes mozival érkezünk, ami egy igazi klasszikus, a Cyrano de Bergerac.
Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Cyrano de Bergerac + videó
Egy szenvedélyes, költői erejű történet a szerelemről, önfeláldozásról és a belső szépségről.
2. Cyrano de Bergerac (1990)
Az eheti mozink egy 1990-ben bemutatott francia–magyar–olasz koprodukcióban készült történelmi-romantikus dráma, Jean-Paul Rappeneau rendezésében. A film Edmond Rostand azonos című, klasszikus színdarabjának filmes adaptációja, amely a francia irodalom egyik legismertebb hősét állítja középpontba.
A címszerepet Gérard Depardieu alakítja, pályafutása egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva. A film kiemelkedik látványos díszleteivel, korhű jelmezeivel és költői nyelvezetével, miközben időtlen témákat – szerelem, önfeláldozás, becsület – dolgoz fel.
A történet
Cyrano kiváló kardforgató, éles eszű költő és szenvedélyes idealista, ám hatalmas orra miatt képtelen hinni abban, hogy szerelme viszonzásra találhat. Titokban rajong gyermekkori szerelméért, Roxane-ért, aki azonban egy jóképű, ám szavakban szegény kadétba, Christianba szeret bele.
Cyrano önzetlenül segíti Christiant: ő írja a szerelmes leveleket és súgja a szavakat, amelyekkel Roxane szívét el lehet nyerni – miközben saját érzéseit örökre háttérbe szorítja.
Érdekességek a filmről
- Gérard Depardieu alakításáért Oscar-díjra jelölték, és elnyerte a Cannes-i Filmfesztivál legjobb férfi alakítás díját.
- A film több mint 3000 jelmezt használt, amelyek hűen idézik meg a 17. századi Franciaország világát.
- A párbeszédek nagy része verses formában hangzik el, ami különleges ritmust és irodalmi értéket ad a filmnek.
- A forgatás jelentős része Franciaországban és Magyarországon zajlott.
- A film nemcsak romantikus történet, hanem a belső értékek és az önfeláldozás dicsérete is.
Gérard Depardieu alakítása a filmben
Gérard Depardieu elementáris erejű, mégis rendkívül árnyalt alakítást nyújt Cyrano szerepében, amely pályafutása egyik csúcspontjának számít. Játékában egyszerre van jelen a bravúros humor, a költői szenvedély és a mély belső fájdalom, így a karakter nem pusztán hős, hanem tragikus figura is. Depardieu hitelesen jeleníti meg Cyrano büszkeségét és önfeláldozását, alakítása pedig döntően hozzájárul ahhoz, hogy a film érzelmileg maradandó élménnyé váljon.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Cyrano de Bergerac egy időtálló, mélyen emberi történet, amely egyszerre szívszorító és felemelő. Gérard Depardieu karizmatikus játéka, a költői szöveg és a grandiózus látványvilág olyan filmmé teszi, amely túlmutat a klasszikus kosztümös drámákon. Azok számára különösen ajánlott, akik szeretik az érzelmekben gazdag, gondolatébresztő történeteket, és nem riadnak vissza a romantika tragikusabb oldalától sem.
Idővonal – 1990, amikor a Cyrano de Bergerac új életre keltette a klasszikus romantikát… 🎬
- A berlini fal leomlása utáni első teljes év új korszakot nyit Európában, a kelet–nyugati megosztottság látványosan enyhül.
- A világ Madonna Vogue és Phil Collins Another Day in Paradise című slágereit hallgatja.
- A mozikban tarol a Reszkessetek, betörők!, amely az év egyik legnagyobb kasszasikere lesz.
- Németország nyeri az olaszországi labdarúgó-világbajnokságot
- A személyi számítógépek egyre több háztartásban jelennek meg, az informatika lassan a mindennapok részévé válik.
- A 90-es évek elején újra felértékelődik az irodalmi adaptációk szerepe a filmművészetben, amelynek egyik zászlóshajója a Cyrano de Bergerac.
A Gérard Depardieu filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.
Borítókép: Gérard Depardieu elementáris erejű, mégis rendkívül árnyalt alakítást nyújt Cyrano szerepében, amely pályafutása egyik csúcspontjának számít. (Fotó: Mafab.hu)
