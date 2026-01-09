Az öt legjobb Gérard Depardieu-film – Cyrano de Bergerac + videó

2. Cyrano de Bergerac (1990)

Az eheti mozink egy 1990-ben bemutatott francia–magyar–olasz koprodukcióban készült történelmi-romantikus dráma, Jean-Paul Rappeneau rendezésében. A film Edmond Rostand azonos című, klasszikus színdarabjának filmes adaptációja, amely a francia irodalom egyik legismertebb hősét állítja középpontba.

A címszerepet Gérard Depardieu alakítja, pályafutása egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtva. A film kiemelkedik látványos díszleteivel, korhű jelmezeivel és költői nyelvezetével, miközben időtlen témákat – szerelem, önfeláldozás, becsület – dolgoz fel.

A történet

Cyrano kiváló kardforgató, éles eszű költő és szenvedélyes idealista, ám hatalmas orra miatt képtelen hinni abban, hogy szerelme viszonzásra találhat. Titokban rajong gyermekkori szerelméért, Roxane-ért, aki azonban egy jóképű, ám szavakban szegény kadétba, Christianba szeret bele.

Gérard Depardieu alakításáért Oscar-díjra jelölték, és elnyerte a Cannes-i Filmfesztivál legjobb férfi alakítás díját. -Fotó: Mafab.hu

Cyrano önzetlenül segíti Christiant: ő írja a szerelmes leveleket és súgja a szavakat, amelyekkel Roxane szívét el lehet nyerni – miközben saját érzéseit örökre háttérbe szorítja.

Érdekességek a filmről

A film több mint 3000 jelmezt használt, amelyek hűen idézik meg a 17. századi Franciaország világát.

A párbeszédek nagy része verses formában hangzik el, ami különleges ritmust és irodalmi értéket ad a filmnek.

A forgatás jelentős része Franciaországban és Magyarországon zajlott.

A film nemcsak romantikus történet, hanem a belső értékek és az önfeláldozás dicsérete is.

Gérard Depardieu alakítása a filmben

Gérard Depardieu elementáris erejű, mégis rendkívül árnyalt alakítást nyújt Cyrano szerepében, amely pályafutása egyik csúcspontjának számít. Játékában egyszerre van jelen a bravúros humor, a költői szenvedély és a mély belső fájdalom, így a karakter nem pusztán hős, hanem tragikus figura is. Depardieu hitelesen jeleníti meg Cyrano büszkeségét és önfeláldozását, alakítása pedig döntően hozzájárul ahhoz, hogy a film érzelmileg maradandó élménnyé váljon.