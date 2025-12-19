Kicsoda Depardieu?

Gérard Depardieu 1948. december 27-én született a franciaországi Châteauroux városában. A francia film egyik legismertebb és legmeghatározóbb alakja, akinek pályafutása a hetvenes évektől kezdve ível át több műfajt és filmes korszakot.

Számos nemzetközi siker és díj fűződik a nevéhez - Fotó: Dimitar Dilkoff Forrás: AFP

Karizmatikus jelenléte, ösztönös játéka és rendkívüli szerepformáló képessége miatt egyaránt hiteles a történelmi drámákban, a romantikus filmekben és a karakterközpontú szerzői alkotásokban. Számos nemzetközi siker és díj fűződik a nevéhez, miközben gyakran dolgozott együtt a francia újhullám és az art mozi meghatározó rendezőivel.

5. Az utolsó metró (1980)

Az utolsó metró (Le Dernier Métro, 1980) François Truffaut egyik legjelentősebb és legérettebb alkotása. Truffaut 1979 áprilisában kereste meg Suzanne Schiffmant a film alapötletével és az addig összegyűjtött anyagokkal. A forgatást 1980 januárjában kezdték meg a párizsi Saint-Georges Színházban, azonban a jelenetek nagy részét Clichyben, egy használaton kívüli csokoládégyárban berendezett filmstúdióban vették fel.

A film összesen tíz César-díjat nyert, ami ritkaságnak számít a francia filmtörténetben - Fotó: Facebook

A film a második világháború alatti, német megszállás alatt álló Párizsban játszódik, és egy színház mindennapjain keresztül mutatja be a korszak fojtogató légkörét, a félelmet, a kompromisszumokat és az emberi bátorság apró gesztusait.

A főszerepekben Gérard Depardieu és Catherine Deneuve láthatóak, akik kifinomult, visszafogott játékukkal hitelesen keltik életre a történet érzelmi és erkölcsi dilemmáit. Truffaut filmje egyszerre történelmi dráma, romantikus történet és tisztelgés a színház, valamint a művészet túlélő ereje előtt.

Catherine Deneuve elegáns visszafogottsága és Gérard Depardieu erőteljes jelenléte időtálló filmmé teszik az alkotást - Fotó: Örökmozgó

A film jelentős kritikai és közönségsikert aratott, és több César-díjat is elnyert, köztük a legjobb filmnek járó elismerést.