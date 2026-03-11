ukrán aranykonvojtisza pártMagyar Péter

A Tisza Pártig érhet az ukrán aranykonvoj ügye?

Tiltott pártfinanszírozásra is fény derülhet, ha a hatóságok az aranykonvoj ügyében indított nyomozásban megállapítják, hogy az ukránok által szállított pénzzel magyar politikai szervezeteket is támogatni akartak. Az ukrán illegális finanszírozás kérdése a Tisza Párttal kapcsolatban vetődött fel többször, sőt, létezik egy titkosszolgálati jelentés is.

Munkatársunktól
2026. 03. 11. 5:14
Fotó: STR Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tiltott pártfinanszírozás is előkerülhet az aranykonvoj ügyében, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyebek mellett azt is vizsgálja, hogy az ukránok által szállított pénzből jutott volna-e, vagy korábban jutott-e magyarországi politikai szervezetekhez. Ez már csak azért is érdekes lehet, mert Orbán Viktor a napokban beszélt egy titkosszolgálati jelentésről, ami igazolja, hogy Ukrajnából rengeteg pénzzel támogatják a Tisza Pártot. A miniszterelnök arra is utalt, van esély rá, hogy ezt a jelentést nyilvánosságra hozzák. Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője pedig hétfőn számolt be arról, hogy 

ukránok finanszírozzák Magyar Péter híveinek a március 15-ei buszoztatását.

Százmilliárdokat szállítottak Ukrajnába

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte: 

csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Magyarok is érintettek lehetnek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. 

A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Minden szálat megvizsgálnak

Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását. 

A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon,

 és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szervezetekhez.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekHunyadi

Recseg a traverz!

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Magyarország az, amely a történelem során a legtöbbet tette Európa védelméért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.