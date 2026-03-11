A Tisza Pártig érhet az ukrán aranykonvoj ügye?

Tiltott pártfinanszírozás is előkerülhet az aranykonvoj ügyében, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyebek mellett azt is vizsgálja, hogy az ukránok által szállított pénzből jutott volna-e, vagy korábban jutott-e magyarországi politikai szervezetekhez. Ez már csak azért is érdekes lehet, mert Orbán Viktor a napokban beszélt egy titkosszolgálati jelentésről, ami igazolja, hogy Ukrajnából rengeteg pénzzel támogatják a Tisza Pártot. A miniszterelnök arra is utalt, van esély rá, hogy ezt a jelentést nyilvánosságra hozzák. Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője pedig hétfőn számolt be arról, hogy

ukránok finanszírozzák Magyar Péter híveinek a március 15-ei buszoztatását.

Százmilliárdokat szállítottak Ukrajnába

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató adóhatóság azt is közölte:

csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Magyarok is érintettek lehetnek

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek.

A hét, tanúként kihallgatott ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Minden szálat megvizsgálnak

Az ukrán aranykonvoj miatt törvényt módosítanak, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználását.

A vizsgálat arra is kiterjedhet, hogy a pénz vagy az arany egy részét felhasználták volna-e Magyarországon,

és juthatott-e, vagy korábbi szállítások során jutott-e belőle bűnszervezetekhez, terrorcsoportokhoz vagy akár politikai szervezetekhez.