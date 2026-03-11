Real MadridBajnokok LigájaManchester CityPep GuardiolaÁlvaro Arbeloa

Csúcstartója nélkül a Real Madrid, amelynek edzőjén számonkérték korábbi szavait

Szerdán folytatódik a BL-nyolcaddöntők sora, s ismét összecsap egymással a Real Madrid és a Manchester City. Az elmúlt években ez már megszokott, a 2020/21-s BL-idény volt a legutóbbi, amelyben nem találkozott a két együttes. Most a Pep Guardiola vezette Manchester City tűnik esélyesebbnek, amely az alapszakaszban nyert a Real Madrid otthonában, de Álvaro Arbeloa szerint a Real mindenhol favorit.

2026. 03. 11. 5:42
Rodrygo és Bellingham a Manchester City elleni BL-alapszakaszmeccs elvesztése után a pályán búslakodhatott, most egyikük sem állhat a Real Madrid rendelkezésére
Rodrygo és Bellingham a Manchester City elleni BL-alapszakaszmeccs elvesztése után a pályán búslakodhatott, most egyikük sem állhat a Real Madrid rendelkezésére Fotó: NurPhoto via AFP/Guillermo Martinez
Ahogy a Galatasaray és a Liverpool, úgy a Real Madrid és a Manchester City is úgy került össze a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, hogy az idényben a BL alapszakaszában már összecsaptak egymással. Decemberben Pep Guardiola csapata 2-1-re nyert Madridban, ahová most visszatér, de a Real kispadján már nem Xabi Alonso, hanem Álvaro Arbeloa ül. Az elmúlt években BL-örökrangadóvá vált a párharc, amelynek végén többnyire a Real Madrid örülhetett, amely a madridi meccsen biztosan legjobb Man City ellen gólszerzői, Rodrygo és Kylian Mbappé nélkül játszik.

MADRID, SPAIN - DECEMBER 10: Head coach Xabi Alonso of Real Madrid and Head Coach Pep Guardiola of Manchester City greet each other before the UEFA Champions League week 6 football match between Real Madrid and Manchester City at Bernabeu Stadium in Madrid, Spain on December 10, 2025. Burak Akbulut / Anadolu (Photo by BURAK AKBULUT / Anadolu via AFP)
Decemberben még Xabi Alonso gratulált Pep Guardiolának a Manchester City sikeréhez, a BL-nyolcaddöntőben már Álvaro Arbeloa ül a Real Madrid kispadján. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Talán meglepő, hogy a jelenlegi keretből Rodrygo a csúcstartó , ötször is bevette a Manchester City kapuját, nála csak a már évek óta Szaúd-Arábiában futballozó Karim Benzema szerzett több – hat – gólt a két csapat BL-meccsein. A brazil azonban súlyos sérülésből lábadozik, nemcsak a további BL-meccsekről, hanem a nyári futball-vb-ről is biztosan lemarad.

Real Madrid–Manchester City: Mbappé nem játszik

Ennyire nem vészes a helyzet Kylian Mbappé esetében, aki négy Manchester City elleni gólnál jár Real-mezben, de a nyolcaddöntős párharc első, madridi meccséről ő is biztosan lemarad. Jude Bellingham, Éder Militao, Ceballos, Carreras és Alaba is sérült, eközben a túloldalon csak Gvardiol és a korábbi Real-játékos Kovacic hiányzik.

– Most sokkal jobb állapotban van a keretünk, mint tavaly. Az előző idényben fáradtak voltunk, kevés játékosunk volt bevethető. Amikor mindenki egészséges, jobb rotálni. Friss lábak és friss fejek kellenek – mondta Guardiola, aki még mindig a Barcelona edzőjeként meccselt többször (15 mérkőzés) a Real ellen, mint a Manchester City kispadján (11).

A mérlege mindkét klub élén pozitív, ugyanakkor a Real Madrid elleni BL-párharcok terén közel sem annyira sikeres, tavaly kettős győzelemmel jutottak tovább a spanyolok.

A Real Madrid és a Manchester City BL-párharcai

  • 2016, elődöntő: Real Madrid (1-0-s összesítéssel)
  • 2020, nyolcaddöntő: Manchester City (4-2)
  • 2022, elődöntő: Real Madrid (6-5, hosszabbítás után)
  • 2023, elődöntő: Manchester City (5-1)
  • 2024, negyeddöntő: Real Madrid (4-4 után 11-esekkel)
  • 2025, rájátszás a nyolcaddöntőért: Real Madrid (6-3) 

A Real Madrid a BL favoritja?

Míg Guardiola óriási rutinnal rendelkezik már csak ezt a párharcot tekintve is, a túloldalon Arbeloa újonc ezen a szinten. Ráadásul a Realnál egyértelműen nem őt tartják a hosszú távú megoldásnak.

Arbeloa viszont a kinevezése után nem sokkal kijelentette: a Real Madrid mindenhol favorit, ahol játszik. Erre a Manchester City elleni párharc előtt emlékeztették is, ugyanis a pillanatnyi formák talán inkább az angolok mellett szólnak.

– Senkivel szemben sem érezhetjük alárendeltnek magunkat. Tudjuk, hogy mennyire jó a Manchester City, az edzője, a játékosai, de szembe tudunk velük nézni – fogalmazott Arbeloa, aki Guardiolától meglepetésre is számít a találkozón.

BL: Következik a klub-vb-döntő visszavágója

Más rangos párharcot is rendeznek szerdán: a BL-címvédő PSG a Chelsea ellen játszik, amelytől tavaly a klub-vb döntőjében kikapott. Az angol bajnokság éllovasa, az Arsenal a Bayer Leverkusen vendége lesz, a norvég csodacsapat, a Bodö/Glimt a lisszaboni Sportingot fogadja.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők, szerdai meccsek

  • Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol) 18.45
  • Bodö/Glimt (norvég)–Sporting (portugál) 21.00
  • Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 21.00
  • PSG (francia)–Chelsea (angol) 21.00

A visszavágókat jövő kedden rendezik.

 

