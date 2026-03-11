Csúcstartója nélkül a Real Madrid, amelynek edzőjén számonkérték korábbi szavait

Ahogy a Galatasaray és a Liverpool, úgy a Real Madrid és a Manchester City is úgy került össze a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, hogy az idényben a BL alapszakaszában már összecsaptak egymással. Decemberben Pep Guardiola csapata 2-1-re nyert Madridban, ahová most visszatér, de a Real kispadján már nem Xabi Alonso, hanem Álvaro Arbeloa ül. Az elmúlt években BL-örökrangadóvá vált a párharc, amelynek végén többnyire a Real Madrid örülhetett, amely a madridi meccsen biztosan legjobb Man City ellen gólszerzői, Rodrygo és Kylian Mbappé nélkül játszik.

Decemberben még Xabi Alonso gratulált Pep Guardiolának a Manchester City sikeréhez, a BL-nyolcaddöntőben már Álvaro Arbeloa ül a Real Madrid kispadján. Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut

Talán meglepő, hogy a jelenlegi keretből Rodrygo a csúcstartó , ötször is bevette a Manchester City kapuját, nála csak a már évek óta Szaúd-Arábiában futballozó Karim Benzema szerzett több – hat – gólt a két csapat BL-meccsein. A brazil azonban súlyos sérülésből lábadozik, nemcsak a további BL-meccsekről, hanem a nyári futball-vb-ről is biztosan lemarad.

Real Madrid–Manchester City: Mbappé nem játszik

Ennyire nem vészes a helyzet Kylian Mbappé esetében, aki négy Manchester City elleni gólnál jár Real-mezben, de a nyolcaddöntős párharc első, madridi meccséről ő is biztosan lemarad. Jude Bellingham, Éder Militao, Ceballos, Carreras és Alaba is sérült, eközben a túloldalon csak Gvardiol és a korábbi Real-játékos Kovacic hiányzik.