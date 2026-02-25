Bajnokok LigájaNicolo BarellaFC InternazionaleBodö/GlimtBL-playoffBL-rájátszásSzoboszlai Dominik

Az Inter kapitánya kitért rá: a norvég BL-csodához Szoboszlai Dominik is kellett

Kettős vereséggel esett ki a tavalyi döntős Internazionale a labdarúgó Bajnokok Ligájából. A nyolcaddöntőbe jutásért vívott párharc során az olasz együttes a Bodö/Glimt csapatával nem bírt. A BL-idényt kiválóan kezdő Inter játékosai elismerően gratuláltak a norvégoknak, a csapatkapitány Nicoló Barella ugyanakkor felelevenítette Szoboszlai Dominik decemberi gólját is.

Wiszt Péter
2026. 02. 25. 5:58
Utólag kiderült: ha Szoboszlai Dominik nem lő gólt az Inter elleni mérkőzés végén, a milánóiaknak nem kell játszaniuk a BL-nyolcaddöntőért Fotó: NurPhoto/Luca Rossini
A legutóbbi Európa-liga-kiírásban elődöntős Bodö/Glimt 1972 óta az első csapat lett a BEK/BL történetében, amely az öt topligán kívülről érkezve sorozatban négy mérkőzést nyert meg. A Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulója után a norvég csapat még csak három ponttal állt, ám azóta a Manchester City, az Atlético Madrid, majd a rájátszásban oda-vissza a tavalyi döntős Inter ellen is győzni tudott. A november óta tétmérkőzést csak a BL-ben vívó skandinávok a hazai 3-1-es siker után Milánóban is diadalmaskodtak 2-1-re annak ellenére, hogy ellenfelük 32 kapura lövésig jutott a visszavágón. A keddi eredmény alapján könnyen lehet, hogy egyetlen olasz csapat sem lesz ott a nyolcaddöntőben, hiszen a bajnok Napoli már az alapszakasz végeztével kiesett, míg az Atalanta és a Juventus is az Interhez hasonlóan többgólos hátrányból várják a maguk hazai, szerdai visszavágóját.

Az Inter nemhogy ledolgozta volna a hátrányát, odahaza is kikapott a Bodö/Glimt ellen, így kiesett a BL-ből
Az Inter nemhogy ledolgozta volna a hátrányát, odahaza is kikapott a Bodö/Glimt ellen, így kiesett a BL-ből. Fotó: AFP/Piero Cruciatti

Az olaszok megfilmesítenék a Bodö/Glimt történetét

Az olasz csapat játékosai és edzője, Cristian Chivu is sportszerűen gratuláltak a történelmi sikert elért norvég ellenfélnek a pályán és az interjúzónában is, miközben a Bodö/Glimt futballistái alig tudták elhinni, mekkora bravúrt hajtottak végre. Kjetil Knutsen vezetőedző ugyanakkor elismerte, hogy az első félidőben túlzottan is gyáván játszott együttese, amely esetleges támadásépítés helyett csak mihamarabb meg akart szabadulni a labdától.

Az olasz lapok is inkább a norvégokat méltatják, mintsem a sajátjaikat vagy a játékvezetőt – aki Fredrik Sjövold második félidő elején a tizenhatoson belül mutatott kezezését nem ítélte tizenegyesnek – kritizálják, a La Gazzetta dello Sport egyenesen egy film készítését javasolja a Bodö meneteléséről, amelyet az amerikai jégkorongozók 1980-as olimpiai aranyérméhez („Csoda a jégen") hasonlít.

Mi köze az Inter BL-kiesésének Szoboszlai Dominik büntetőjéhez?

Az Internazionale négy győzelemmel kezdte a Bajnokok Ligája idénybeli főtábláját, ám végül mégis csak tizenöt ponttal zárta a nyolcfordulós alapszakaszt, így egy egységgel lemaradt a biztos nyolcaddöntőt érő helyekről. Az Atlético Madrid és a Liverpool is az utolsó percekben tudott győzni a milánóiak ellen, az angol bajnok ezt decemberben Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával tette meg – Nicoló Barella erre is kitért kedd este, a kiesést követő értékelésében.

– Csalódottak vagyunk, mert sosem titkoltuk, hogy minden sorozatban harcolni akarunk a végső győzelemért. Megpróbáltuk, de jobbak voltak. 

Dühítő, hogy egy ponttal kicsúsztunk azért, mert a 90. percben tizenegyest ítéltek ellenünk.

Anélkül elkerültük volna a két pluszmérkőzést és a norvégiai utat, de ilyen az új Bajnokok Ligája – mondta az Inter csapatkapitánya, aki a bajnoki címet és a kupagyőzelmet tűzte ki célként az idény hátralévő részére.

A Bodö/Glimt az angol Manchester City vagy a portugál Sporting ellen folytatja a BL-t, a márciusi nyolcaddöntők sorsolására pénteken kerül sor.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, keddi visszavágók:

  • Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (0-0)
    g.: Bastoni (76.), illetve Hauge (58.), Evjen (72.)
    Tj.: a Bodö, 5-2-es összesítéssel
  • Atlético Madrid (spanyol)–Club Brugge (belga) 4-1 (1-1)
    g.: Sörloth (23., 76., 87.), Cardozo (48.), illetve Ordónez (36.)
    Tj.: az Atlético, 7-4-es összesítéssel
  • Newcastle United (angol)–Qarabag (azeri) 3-2 (2-0)
    gólszerzők: Tonali (4.), Joelinton (6.), Botman (52.), illetve Duran (51.), Jafarguliyev (57.)
    Továbbjutott: a Newcastle, 9-3-as összesítéssel
  • Bayer Leverkusen (német)–Olimpiakosz (görög) 0-0
    Tj.: a Leverkusen, 2-0-s összesítéssel

 

